В Турции раскрыли странную деталь в крушении вертолета с президентом Ирана

На фоне крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту иранская служба безопасности указала на необычные обстоятельства, связанные с выбором воздушного судна. Обычно глава Ирана использовал российские вертолеты Ми-171, однако на этот раз был выбран американский летательный аппарат Bell, который был собран более 30 лет назад.
"Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад", — сообщили в иранских органах безопасности. Слова передает турецкая газета Turkiye.
Вертолет, на котором произошло крушение с президентом Ирана, был оснащен тремя различными системами слежения, включая стандартные GPRS и транспондеры. Однако, несмотря на это, определить местонахождение вертолета не удалось. Турецкие власти сообщили, что не смогли зафиксировать сигналы от вертолета, что указывает на возможное отключение системы или ее отсутствие.
О гибели президента Раиси и его делегации в результате крушения вертолета стало известно утром 20 мая, передает RT. Отмечается, что изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с Раиси.
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