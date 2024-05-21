В Турции раскрыли странную деталь в крушении вертолета с президентом Ирана

Turkiye: Раиси летел не на российском Ми-171, а на американском Bell
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Президент Ирана Эбрахим Раиси выбрал американский вертолет
Президент Ирана Эбрахим Раиси выбрал американский вертолет Фото:
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На фоне крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту иранская служба безопасности указала на необычные обстоятельства, связанные с выбором воздушного судна. Обычно глава Ирана использовал российские вертолеты Ми-171, однако на этот раз был выбран американский летательный аппарат Bell, который был собран более 30 лет назад. 

"Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад", — сообщили в иранских органах безопасности. Слова передает турецкая газета Turkiye

Вертолет, на котором произошло крушение с президентом Ирана, был оснащен тремя различными системами слежения, включая стандартные GPRS и транспондеры. Однако, несмотря на это, определить местонахождение вертолета не удалось. Турецкие власти сообщили, что не смогли зафиксировать сигналы от вертолета, что указывает на возможное отключение системы или ее отсутствие.

О гибели президента Раиси и его делегации в результате крушения вертолета стало известно утром 20 мая, передает RT. Отмечается, что изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с Раиси. 

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На фоне крушения вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси на борту иранская служба безопасности указала на необычные обстоятельства, связанные с выбором воздушного судна. Обычно глава Ирана использовал российские вертолеты Ми-171, однако на этот раз был выбран американский летательный аппарат Bell, который был собран более 30 лет назад.  "Обычно вертолеты для поездок Раиси выбирались из моделей российского производства, а для поездки в Тебриз предпочтение было отдано американскому вертолету, собранному 30 лет назад", — сообщили в иранских органах безопасности. Слова передает турецкая газета Turkiye.  Вертолет, на котором произошло крушение с президентом Ирана, был оснащен тремя различными системами слежения, включая стандартные GPRS и транспондеры. Однако, несмотря на это, определить местонахождение вертолета не удалось. Турецкие власти сообщили, что не смогли зафиксировать сигналы от вертолета, что указывает на возможное отключение системы или ее отсутствие. О гибели президента Раиси и его делегации в результате крушения вертолета стало известно утром 20 мая, передает RT. Отмечается, что изначально глава МИД Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан совместно с другими государственными представителями не должен был лететь на одном самолете вместе с Раиси. 
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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