23 мая 2024

Авиакомпания «Ямал» получила вертолеты, работающие при экстремально низких температурах

Авиакомпания «Ямал» получила два вертолета Ми-8МТВ-1
© Служба новостей «URA.RU»
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Учения СОБР и кинологической службы таможни на территории Белоярского района. Свердловская область, вертолет, пилот, кабина пилота, ми-8мтв-1
Вертолеты можно переоборудовать в пассажирский Фото:

Авиакомпания «Ямал» получила два новых вертолета Ми-8МТВ-1, которые были созданы на Казанском вертолетном заводе. Они могут выдержать до —50 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России».

«Данные вертолеты могут работать в Арктике при экстремально низких температурах до —50 градусов. Их можно комплектовать дополнительными топливными баками для увеличения дальности полетов, что является особенно актуальным для ЯНАО», — слова пресс-службы холдинга передает «Коммерсант». Именно «Вертолеты России» предоставит региону два летательных аппарата Ми-8МТВ-1.

По данным компании, эксплуатировать вертолет можно без специального аэродромного оборудования с удаленных необорудованных площадок. Там добавили, что транспорт можно оперативно переоборудовать в пассажирский или санитарно-эвакуационный.

Пресс-служба авиакомпании «Ямал» ранее сообщила, что были введены дополнительные рейсы на лето. С июня будут доступны полеты из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, Уфу и Тюмень. А также из Надыма (ЯНАО) в Тюмень. URA.RU привело полное расписание рейсов.

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Авиакомпания «Ямал» получила два новых вертолета Ми-8МТВ-1, которые были созданы на Казанском вертолетном заводе. Они могут выдержать до —50 градусов. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Вертолеты России». «Данные вертолеты могут работать в Арктике при экстремально низких температурах до —50 градусов. Их можно комплектовать дополнительными топливными баками для увеличения дальности полетов, что является особенно актуальным для ЯНАО», — слова пресс-службы холдинга передает «Коммерсант». Именно «Вертолеты России» предоставит региону два летательных аппарата Ми-8МТВ-1. По данным компании, эксплуатировать вертолет можно без специального аэродромного оборудования с удаленных необорудованных площадок. Там добавили, что транспорт можно оперативно переоборудовать в пассажирский или санитарно-эвакуационный. Пресс-служба авиакомпании «Ямал» ранее сообщила, что были введены дополнительные рейсы на лето. С июня будут доступны полеты из Ноябрьска (ЯНАО) в Москву, Уфу и Тюмень. А также из Надыма (ЯНАО) в Тюмень. URA.RU привело полное расписание рейсов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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