Стала известна важная деталь после ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Пилот, находившийся на борту разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахим Раиси, смог установить связь с пилотами двух других вертолетов. Об этом заявили в генштабе ВС страны.
«Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы», — говорится в сообщении.
Вертолет с президентом Ирана Раиси 19 мая разбился в Джульфе из-за неблагоприятных погодных условий. 20 мая подтвердили гибель Раиси. Позже, 22 мая, в Тегеране состоялась церемония прощания, возглавил ее аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. Подробнее об этом ЧП — в сюжете URA.RU.
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