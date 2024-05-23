23 мая 2024

Стала известна важная деталь после ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Генштаб Ирана: пилот разбившегося вертолета Раиси связался с другими пилотами
© Служба новостей «URA.RU»
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Вертолёт Центра медицины катастроф с пострадавшим в ДТП в городе Лесном, приземлившийся на поле стадиона «Локомотив-Изумруд». Екатеринбург, вертолет, медицина катастроф, санитарная авиация, вертолет медицины катастроф, национальная служба санитарной авиации, нсса
Пилот разбившегося вертолета Раиси смог связаться с пилотами других вертолетов Фото:
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Пилот, находившийся на борту разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахим Раиси, смог установить связь с пилотами двух других вертолетов. Об этом заявили в генштабе ВС страны.

«Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы», — говорится в сообщении.

Вертолет с президентом Ирана Раиси 19 мая разбился в Джульфе из-за неблагоприятных погодных условий. 20 мая подтвердили гибель Раиси. Позже, 22 мая, в Тегеране состоялась церемония прощания, возглавил ее аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. Подробнее об этом ЧП — в сюжете URA.RU.

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Пилот, находившийся на борту разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахим Раиси, смог установить связь с пилотами двух других вертолетов. Об этом заявили в генштабе ВС страны. «Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы», — говорится в сообщении. Вертолет с президентом Ирана Раиси 19 мая разбился в Джульфе из-за неблагоприятных погодных условий. 20 мая подтвердили гибель Раиси. Позже, 22 мая, в Тегеране состоялась церемония прощания, возглавил ее аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. Подробнее об этом ЧП — в сюжете URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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