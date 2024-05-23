Стала известна важная деталь после ЧП с вертолетом президента Ирана Раиси

Генштаб Ирана: пилот разбившегося вертолета Раиси связался с другими пилотами

24 мая 2024 в 01:20 Размер текста - 17 +

Пилот разбившегося вертолета Раиси смог связаться с пилотами других вертолетов Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Пилот, находившийся на борту разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахим Раиси, смог установить связь с пилотами двух других вертолетов. Об этом заявили в генштабе ВС страны. «Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы», — говорится в сообщении. Вертолет с президентом Ирана Раиси 19 мая разбился в Джульфе из-за неблагоприятных погодных условий. 20 мая подтвердили гибель Раиси. Позже, 22 мая, в Тегеране состоялась церемония прощания, возглавил ее аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. Подробнее об этом ЧП — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Пилот, находившийся на борту разбившегося вертолета президента Ирана Эбрахим Раиси, смог установить связь с пилотами двух других вертолетов. Об этом заявили в генштабе ВС страны. «Примерно за полторы минуты до катастрофы пилот вертолета, потерпевшего аварию, связался с двумя другими вертолетами летной группы», — говорится в сообщении. Вертолет с президентом Ирана Раиси 19 мая разбился в Джульфе из-за неблагоприятных погодных условий. 20 мая подтвердили гибель Раиси. Позже, 22 мая, в Тегеране состоялась церемония прощания, возглавил ее аятолла Али Хаменеи. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. Подробнее об этом ЧП — в сюжете URA.RU.