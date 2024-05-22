Тысячи людей пришли проститься с президентом Ирана. Фоторепортаж

В Тегеране на прощание с президентом Ирана собрались тысячи людей

22 мая 2024 в 14:15 Размер текста - 17 +

Вертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение 19 мая Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан В Тегеране проходит церемония прощания с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Тысячи людей собрались для выражения своего уважения к ушедшему лидеру страны. На мероприятии присутствует аятолла Али Хаменеи. Этот день также стал временем прощания иранского народа с соратниками президента Ирана, которые также стали жертвами крушения вертолета. Инцидент произошел 19 мая и привел к трагической гибели Ибрахима Раиси. Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с потерей главы иранского государства. Он подчеркнул, что это страшная утрата не только для Ирана, но и для всего международного сообщества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тегеране проходит церемония прощания с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Тысячи людей собрались для выражения своего уважения к ушедшему лидеру страны. На мероприятии присутствует аятолла Али Хаменеи. Этот день также стал временем прощания иранского народа с соратниками президента Ирана, которые также стали жертвами крушения вертолета. Инцидент произошел 19 мая и привел к трагической гибели Ибрахима Раиси. Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с потерей главы иранского государства. Он подчеркнул, что это страшная утрата не только для Ирана, но и для всего международного сообщества.