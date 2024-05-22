В Тегеране проходит церемония прощания с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Тысячи людей собрались для выражения своего уважения к ушедшему лидеру страны. На мероприятии присутствует аятолла Али Хаменеи.
Этот день также стал временем прощания иранского народа с соратниками президента Ирана, которые также стали жертвами крушения вертолета. Инцидент произошел 19 мая и привел к трагической гибели Ибрахима Раиси. Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с потерей главы иранского государства. Он подчеркнул, что это страшная утрата не только для Ирана, но и для всего международного сообщества.
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