Тысячи людей пришли проститься с президентом Ирана. Фоторепортаж

В Тегеране на прощание с президентом Ирана собрались тысячи людей
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Переговоры в Кремле президента России Владимира Путина и президента республики Иран Ибрахима Раиси. Москва, раиси ибрахим
Вертолет Ибрахима Раиси потерпел крушение 19 мая Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

В Тегеране проходит церемония прощания с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Тысячи людей собрались для выражения своего уважения к ушедшему лидеру страны. На мероприятии присутствует аятолла Али Хаменеи.

Этот день также стал временем прощания иранского народа с соратниками президента Ирана, которые также стали жертвами крушения вертолета. Инцидент произошел 19 мая и привел к трагической гибели Ибрахима Раиси. Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с потерей главы иранского государства. Он подчеркнул, что это страшная утрата не только для Ирана, но и для всего международного сообщества.

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В Тегеране проходит церемония прощания с покойным президентом Ирана Ибрахимом Раиси. Тысячи людей собрались для выражения своего уважения к ушедшему лидеру страны. На мероприятии присутствует аятолла Али Хаменеи. Этот день также стал временем прощания иранского народа с соратниками президента Ирана, которые также стали жертвами крушения вертолета. Инцидент произошел 19 мая и привел к трагической гибели Ибрахима Раиси. Президент России Владимир Путин выразил искренние соболезнования в связи с потерей главы иранского государства. Он подчеркнул, что это страшная утрата не только для Ирана, но и для всего международного сообщества.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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