В Тюмени КАМАЗ и легковушка провалились в огромную яму. Видео

24 мая 2024 в 02:08 Размер текста - 17 +

КАМАЗ и легковушка застряли в яме Фото: Сергей Русанов © URA.RU На парковке микрорайона ДОК в Тюмени КАМАЗ и автомобиль застряли в огромной яме. Об этом сообщил очевидец. «В районе ДОК на парковке новостройки обвалился асфальт. КАМАЗ и легковушка застряли в яме», — передает слова очевидца telegram-канал «Тюмень с огоньком». В посте было опубликовано видео с места происшествия. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На парковке микрорайона ДОК в Тюмени КАМАЗ и автомобиль застряли в огромной яме. Об этом сообщил очевидец. «В районе ДОК на парковке новостройки обвалился асфальт. КАМАЗ и легковушка застряли в яме», — передает слова очевидца telegram-канал «Тюмень с огоньком». В посте было опубликовано видео с места происшествия. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.