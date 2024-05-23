23 мая 2024

В Тюмени КАМАЗ и легковушка провалились в огромную яму. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Пермь, коммунальная авария, яма, коммуникации, раскопанная улица
КАМАЗ и легковушка застряли в яме Фото:

На парковке микрорайона ДОК в Тюмени КАМАЗ и автомобиль застряли в огромной яме. Об этом сообщил очевидец.

«В районе ДОК на парковке новостройки обвалился асфальт. КАМАЗ и легковушка застряли в яме», — передает слова очевидца telegram-канал «Тюмень с огоньком». В посте было опубликовано видео с места происшествия.

Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.

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На парковке микрорайона ДОК в Тюмени КАМАЗ и автомобиль застряли в огромной яме. Об этом сообщил очевидец. «В районе ДОК на парковке новостройки обвалился асфальт. КАМАЗ и легковушка застряли в яме», — передает слова очевидца telegram-канал «Тюмень с огоньком». В посте было опубликовано видео с места происшествия. Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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