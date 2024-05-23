КАМАЗ и легковушка застряли в яме
На парковке микрорайона ДОК в Тюмени КАМАЗ и автомобиль застряли в огромной яме. Об этом сообщил очевидец.
«В районе ДОК на парковке новостройки обвалился асфальт. КАМАЗ и легковушка застряли в яме», — передает слова очевидца telegram-канал «Тюмень с огоньком». В посте было опубликовано видео с места происшествия.
Агентство URA.RU направило запрос в пресс-службу УГИБДД региона. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!