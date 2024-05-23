Основатель Wildberries покинет пост директора маркетплейса

РБК: Бакальчук передаст управление Wildberries бывшему топ-менеджеру «Магнита»

24 мая 2024 в 01:50 Размер текста - 17 +

Бакальчук занимает № 22 в российском списке Forbes Фото: Роман Наумов © URA.RU Основательница крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук планирует покинуть свой пост. Ее место займет бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова. Об этом сообщили два источника, знакомые с кадровыми перестановками в компании. «Пост исполнительного директора Wildberries в ближайшее время займет Ольга Наумова», — рассказали источники РБК. С момента создания и до сих пор главой маркетплейса была основательница компании Татьяна Бакальчук. Татьяна Бакальчук — российская предпринимательница, основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries. Она занимает № 22 в российском списке Forbes с состоянием 7,4 миллиарда долларов. По словам Бакальчук, деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 90% приходится на Россию. Отмечается, что в прошлом году компания вышла на китайский рынок. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Основательница крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук планирует покинуть свой пост. Ее место займет бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова. Об этом сообщили два источника, знакомые с кадровыми перестановками в компании. «Пост исполнительного директора Wildberries в ближайшее время займет Ольга Наумова», — рассказали источники РБК. С момента создания и до сих пор главой маркетплейса была основательница компании Татьяна Бакальчук. Татьяна Бакальчук — российская предпринимательница, основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries. Она занимает № 22 в российском списке Forbes с состоянием 7,4 миллиарда долларов. По словам Бакальчук, деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 90% приходится на Россию. Отмечается, что в прошлом году компания вышла на китайский рынок.