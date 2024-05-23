23 мая 2024

Основатель Wildberries покинет пост директора маркетплейса

РБК: Бакальчук передаст управление Wildberries бывшему топ-менеджеру «Магнита»
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Пресс-конференция в ТАССе, посвященная проведению первого окружного форума "Российская креативная неделя - Урал" с 24 по 25 апреля в Челябинске. 17 апреля 2024. Москва, бакальчук татьяна
Бакальчук занимает № 22 в российском списке Forbes Фото:

Основательница крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук планирует покинуть свой пост. Ее место займет бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова. Об этом сообщили два источника, знакомые с кадровыми перестановками в компании.

«Пост исполнительного директора Wildberries в ближайшее время займет Ольга Наумова», — рассказали источники РБК. С момента создания и до сих пор главой маркетплейса была основательница компании Татьяна Бакальчук.

Татьяна Бакальчук — российская предпринимательница, основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries. Она занимает № 22 в российском списке Forbes с состоянием 7,4 миллиарда долларов. По словам Бакальчук, деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 90% приходится на Россию. Отмечается, что в прошлом году компания вышла на китайский рынок.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Основательница крупнейшего российского маркетплейса Wildberries Татьяна Бакальчук планирует покинуть свой пост. Ее место займет бывший топ-менеджер «Магнита» Ольга Наумова. Об этом сообщили два источника, знакомые с кадровыми перестановками в компании. «Пост исполнительного директора Wildberries в ближайшее время займет Ольга Наумова», — рассказали источники РБК. С момента создания и до сих пор главой маркетплейса была основательница компании Татьяна Бакальчук. Татьяна Бакальчук — российская предпринимательница, основательница и генеральный директор российского маркетплейса Wildberries. Она занимает № 22 в российском списке Forbes с состоянием 7,4 миллиарда долларов. По словам Бакальчук, деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 90% приходится на Россию. Отмечается, что в прошлом году компания вышла на китайский рынок.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...