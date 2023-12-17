Wildberries вышел на китайский рынок

18 декабря 2023 в 06:15 Размер текста - 17 +

Продавцы из Китая будут отправлять свою продукцию на площадку Wildberries Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Компания Wildberries вышла на китайский рынок. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. «Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая, которые будут поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия. Российский бизнес останется в приоритете, на него это никак не повлияет», — рассказала Бакальчук в интервью для РБК. По ее словам, на данный момент деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 905 приходится на Россию. Директор по развитию Wildberries Кристина Спирева рассказывала о запланированных изменениях в работе интернет-магазина. В личный кабинет продавца были внедрены: двухфакторная аутентификация для входа, вывод СПП на портал, авторизация резкого изменения цены, добавление рейтинга пользователей для авторизованных сервисов и другие изменения, а также ожидается работа с отзывами на маркетплейсе, передает «Царьград».

Компания Wildberries вышла на китайский рынок. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. «Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая, которые будут поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия. Российский бизнес останется в приоритете, на него это никак не повлияет», — рассказала Бакальчук в интервью для РБК. По ее словам, на данный момент деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 905 приходится на Россию. Директор по развитию Wildberries Кристина Спирева рассказывала о запланированных изменениях в работе интернет-магазина. В личный кабинет продавца были внедрены: двухфакторная аутентификация для входа, вывод СПП на портал, авторизация резкого изменения цены, добавление рейтинга пользователей для авторизованных сервисов и другие изменения, а также ожидается работа с отзывами на маркетплейсе, передает «Царьград».