17 декабря 2023

Wildberries вышел на китайский рынок

© Служба новостей «URA.RU»
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Продавцы из Китая будут отправлять свою продукцию на площадку Wildberries Фото:

Компания Wildberries вышла на китайский рынок. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук.

«Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая, которые будут поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия. Российский бизнес останется в приоритете, на него это никак не повлияет», — рассказала Бакальчук в интервью для РБК. По ее словам, на данный момент деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 905 приходится на Россию.

Директор по развитию Wildberries Кристина Спирева рассказывала о запланированных изменениях в работе интернет-магазина. В личный кабинет продавца были внедрены: двухфакторная аутентификация для входа, вывод СПП на портал, авторизация резкого изменения цены, добавление рейтинга пользователей для авторизованных сервисов и другие изменения, а также ожидается работа с отзывами на маркетплейсе, передает «Царьград».

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Компания Wildberries вышла на китайский рынок. Об этом сообщила основательница маркетплейса Татьяна Бакальчук. «Сейчас мы начинаем работать с производителями и продавцами из Китая, которые будут поставлять свою продукцию к нам на площадку для всех стран нашего присутствия. Российский бизнес останется в приоритете, на него это никак не повлияет», — рассказала Бакальчук в интервью для РБК. По ее словам, на данный момент деятельность компании за границей приносит около 10% от общего оборота компании, а 905 приходится на Россию. Директор по развитию Wildberries Кристина Спирева рассказывала о запланированных изменениях в работе интернет-магазина. В личный кабинет продавца были внедрены: двухфакторная аутентификация для входа, вывод СПП на портал, авторизация резкого изменения цены, добавление рейтинга пользователей для авторизованных сервисов и другие изменения, а также ожидается работа с отзывами на маркетплейсе, передает «Царьград».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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