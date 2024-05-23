Глава МАГАТЭ поделился обеспокоенностью насчет ЗАЭС

Гросси выразил беспокойство из-за зависимости ЗАЭС от линий электропередач

24 мая 2024 в 02:18 Размер текста - 17 +

Перебои электроэнергии на ЗАЭС могут иметь последствия для ядерной безопасности, считает Рафаэль Гросси Фото: Dean Calma / IAEA новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проявил глубокую обеспокоенность ввиду зависимости Запорожская АЭС от линий электропередач. Соответствующая информация появилась на сайте МАГАТЭ. «Для крупнейшей в Европе атомной электростанции зависимость от одной или двух линий электропередач является глубоким источником беспокойства. Наши опасения также распространяются на действующие АЭС по всей Украине, где перебои в поставках электроэнергии за пределами объекта могут иметь очень серьезные последствия для ядерной безопасности», — приводятся слова генерального директора МАГАТЭ Гросси на официальном сайте ведомства. Как сообщало URA.RU ранее, ЗАЭС отключилась от линии электроснабжения 750 киловольт 23 мая. В частности, вышла из строя ЛЭП «Днепровская». Это произошло в 13:31 по местному времени примерно в шести километрах от открытого переключателя АЭС на контролируемой Россией территории. Причиной тому стало короткое замыкание. Линия была снова подключена в 16:49. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси проявил глубокую обеспокоенность ввиду зависимости Запорожская АЭС от линий электропередач. Соответствующая информация появилась на сайте МАГАТЭ. «Для крупнейшей в Европе атомной электростанции зависимость от одной или двух линий электропередач является глубоким источником беспокойства. Наши опасения также распространяются на действующие АЭС по всей Украине, где перебои в поставках электроэнергии за пределами объекта могут иметь очень серьезные последствия для ядерной безопасности», — приводятся слова генерального директора МАГАТЭ Гросси на официальном сайте ведомства. Как сообщало URA.RU ранее, ЗАЭС отключилась от линии электроснабжения 750 киловольт 23 мая. В частности, вышла из строя ЛЭП «Днепровская». Это произошло в 13:31 по местному времени примерно в шести километрах от открытого переключателя АЭС на контролируемой Россией территории. Причиной тому стало короткое замыкание. Линия была снова подключена в 16:49.