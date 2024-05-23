ЗАЭС отключилась от основной линии электроснабжения

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Виды Запорожской АЭС. Энергодар, запорожская аэс
На Запорожской АЭС отключилась ЛЭП «Днепровская», заявил Гросси Фото:
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От основной линии внешнего электроснабжения 750 кВ отключилась Запорожская АЭС. В частности, произошло отключение ЛЭП «Днепровская». Это произошло из-за коротко замыкания. Об этом сообщает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Украинская АЭС сегодня днем потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за сообщения о коротком замыкании», — написал Гросси в соцсети Х (бывший Twitter). В частности, отключилась ЛЭП «Днепровская». В МАГАТЭ добавили, что теперь Запорожская станция зависит от одной резервной линии 330 кВ «Феросплавная».

Нарушения пределов безопасности не было выявлено, после отключения одной из ЛЭП радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в норме. Гросси отметил, что подобное подчеркивает нестабильную ядерную безопасность на ЗАЭС во время украинского конфликта.

Ранее генеральный директор МАГАТЭ сообщил о тяжелой ситуации вокруг этой АЭС. Он связал это с продолжающейся боевой активностью. Также он напомнил об атаках беспилотниками на ЗАЭС, которые произошли в апреле 2024 года.

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От основной линии внешнего электроснабжения 750 кВ отключилась Запорожская АЭС. В частности, произошло отключение ЛЭП «Днепровская». Это произошло из-за коротко замыкания. Об этом сообщает генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. «Украинская АЭС сегодня днем потеряла соединение с единственной оставшейся внешней линией электропередачи напряжением 750 кВ из-за сообщения о коротком замыкании», — написал Гросси в соцсети Х (бывший Twitter). В частности, отключилась ЛЭП «Днепровская». В МАГАТЭ добавили, что теперь Запорожская станция зависит от одной резервной линии 330 кВ «Феросплавная». Нарушения пределов безопасности не было выявлено, после отключения одной из ЛЭП радиационный фон на ЗАЭС и прилегающей территории находится в норме. Гросси отметил, что подобное подчеркивает нестабильную ядерную безопасность на ЗАЭС во время украинского конфликта. Ранее генеральный директор МАГАТЭ сообщил о тяжелой ситуации вокруг этой АЭС. Он связал это с продолжающейся боевой активностью. Также он напомнил об атаках беспилотниками на ЗАЭС, которые произошли в апреле 2024 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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