23 мая 2024

Советник главы Крыма Крючков назвал видео прилетов ВСУ работой на противника

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Виды Херсона. Херсон, снаряд, донбасс, ракета, сво
Публикация видео прилетов ВСУ — корректировка для врага, заявил Крючков Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Публикации кадров прилетов атак ВСУ на полуостров — это работа на противника. Такое мнение высказал советник главы Крыма Олег Крючков. Так он прокомментировал материалы, которые попали в Сеть после прилетов.

«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он заявил, что власти Крыма готовы оплатить билеты хайпующим на происшествиях и отвезти на похороны мирных жителей, погибших из-за атаки под Симферополем.

Глава республики Сергей Аксенов сообщил о гибели людей Симферопольском районе полуострова из-за атаки ВСУ. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова заявил, что ВСУ били ракетами ATACMS.

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Публикации кадров прилетов атак ВСУ на полуостров — это работа на противника. Такое мнение высказал советник главы Крыма Олег Крючков. Так он прокомментировал материалы, которые попали в Сеть после прилетов. «Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он заявил, что власти Крыма готовы оплатить билеты хайпующим на происшествиях и отвезти на похороны мирных жителей, погибших из-за атаки под Симферополем. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о гибели людей Симферопольском районе полуострова из-за атаки ВСУ. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова заявил, что ВСУ били ракетами ATACMS.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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