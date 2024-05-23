Советник главы Крыма Крючков назвал видео прилетов ВСУ работой на противника

Публикации кадров прилетов атак ВСУ на полуостров — это работа на противника. Такое мнение высказал советник главы Крыма Олег Крючков. Так он прокомментировал материалы, которые попали в Сеть после прилетов.
«Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он заявил, что власти Крыма готовы оплатить билеты хайпующим на происшествиях и отвезти на похороны мирных жителей, погибших из-за атаки под Симферополем.
Глава республики Сергей Аксенов сообщил о гибели людей Симферопольском районе полуострова из-за атаки ВСУ. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова заявил, что ВСУ били ракетами ATACMS.
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Публикации кадров прилетов атак ВСУ на полуостров — это работа на противника. Такое мнение высказал советник главы Крыма Олег Крючков. Так он прокомментировал материалы, которые попали в Сеть после прилетов. «Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он заявил, что власти Крыма готовы оплатить билеты хайпующим на происшествиях и отвезти на похороны мирных жителей, погибших из-за атаки под Симферополем. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о гибели людей Симферопольском районе полуострова из-за атаки ВСУ. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова заявил, что ВСУ били ракетами ATACMS.