Советник главы Крыма Крючков назвал видео прилетов ВСУ работой на противника

24 мая 2024 в 03:22 Размер текста - 17 +

Публикация видео прилетов ВСУ — корректировка для врага, заявил Крючков Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Публикации кадров прилетов атак ВСУ на полуостров — это работа на противника. Такое мнение высказал советник главы Крыма Олег Крючков. Так он прокомментировал материалы, которые попали в Сеть после прилетов. «Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он заявил, что власти Крыма готовы оплатить билеты хайпующим на происшествиях и отвезти на похороны мирных жителей, погибших из-за атаки под Симферополем. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о гибели людей Симферопольском районе полуострова из-за атаки ВСУ. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова заявил, что ВСУ били ракетами ATACMS. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Публикации кадров прилетов атак ВСУ на полуостров — это работа на противника. Такое мнение высказал советник главы Крыма Олег Крючков. Так он прокомментировал материалы, которые попали в Сеть после прилетов. «Устали объяснять — нельзя публиковать видео прилетов. Это корректировка для врага и топливо для украинской пропаганды», — написал Крючков в своем telegram-канале. Он заявил, что власти Крыма готовы оплатить билеты хайпующим на происшествиях и отвезти на похороны мирных жителей, погибших из-за атаки под Симферополем. Глава республики Сергей Аксенов сообщил о гибели людей Симферопольском районе полуострова из-за атаки ВСУ. Председатель Комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Владимира Рогова заявил, что ВСУ били ракетами ATACMS.