Страховщики повышают цены для жителей регионов, обстреливаемых ВСУ

ВСУ регулярно обстреливают приграничные районы РФ Фото: U.S. Army Europe and Africa / Sgt. Jacob Holmes

Российские страховщики увеличивают взносы жителям из ряда приграничных областей, которые постоянно подвергаются атакам ВСУ из-за конфликта с Украиной. Об этом рассказали в «РЕСО-Гарантии». В частности, для страхователей в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях компания увеличила коэффициент к тарифу в полтора раза.

«Для страхователей, которые зарегистрированы в Белгородской, Курской, Брянской и Воронежской областях, „РЕСО-Гарантия“ увеличила коэффициент к тарифу в полтора раза. Эти районы, прежде всего Белгородская область, регулярно подвергаются атакам со стороны Украины, включая обстрелы и нападения дронов. Инциденты сопровождаются человеческими жертвами и разрушениями», — пишет « Коммерсант» со ссылкой на представителей российских страховых компаний. Однако, как говорится в материале, для граждан сохраняются риски того, что будет сложно доказать наличие страхового случая, не подпадающего по определение теракта по УК РФ.

Согласно данным газеты, под риском теракта страховщик подразумевает «не только нанесение вреда здоровью в результате события, признанного терактом, но и в результате использования любой военной техники, оружия, боеприпасов и взрывных устройств, в частности прилета дрона или ракеты, если застрахованный не на военной службе». Включение расширенного риска теракта в полис позволяет страховщикам заработать в первую очередь на повышении цен. Чем шире определение убытков, связанных с террористическими действиями, тем более высокой будет цена за полис, считает партнер Б1 Татьяна Самсонова.

Приграничные территории практически ежедневно подвергаются обстрелам ВСУ. Например, в ночь на 24 мая ВСУ обстреляли Симферопольский район в Крыму. В результате атаки погибли два мирных жителя. По предварительным данным, украинские военные били американскими ракетами ATACMS.