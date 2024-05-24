Полянский раскрыл возможные последствия гибели президента Ирана Раиси

Полянский: обстановка на Ближнем Востоке рискует накалиться из-за гибели Раиси
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Плодопитомник, паводок, 20 апреля. Ишим, вертолет, чрезвычайная ситуация, чп, паводок, стихийное бедствие
Вертолет Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая Фото:
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Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе может усилить напряженность на Ближнем Востоке, но пока страны региона демонстрируют сдержанность. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

«Ситуация на Ближнем Востоке сейчас действительно настолько накалена, что на нее может повлиять все что угодно. Пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации», — сказал Полянский в беседе с РИА Новости.

Вертолет Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что иранский народ только выиграл от гибели президента. Сейчас Генштаб ВС Ирана проводит тщательную проверку по ЧП. Там уже заявили, что по предварительным результатам, следов пуль на судне не обнаружено.

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Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе может усилить напряженность на Ближнем Востоке, но пока страны региона демонстрируют сдержанность. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Ситуация на Ближнем Востоке сейчас действительно настолько накалена, что на нее может повлиять все что угодно. Пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации», — сказал Полянский в беседе с РИА Новости. Вертолет Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что иранский народ только выиграл от гибели президента. Сейчас Генштаб ВС Ирана проводит тщательную проверку по ЧП. Там уже заявили, что по предварительным результатам, следов пуль на судне не обнаружено.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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