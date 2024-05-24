Полянский раскрыл возможные последствия гибели президента Ирана Раиси

Полянский: обстановка на Ближнем Востоке рискует накалиться из-за гибели Раиси

24 мая 2024 в 06:33 Размер текста - 17 +

Вертолет Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе может усилить напряженность на Ближнем Востоке, но пока страны региона демонстрируют сдержанность. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Ситуация на Ближнем Востоке сейчас действительно настолько накалена, что на нее может повлиять все что угодно. Пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации», — сказал Полянский в беседе с РИА Новости. Вертолет Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что иранский народ только выиграл от гибели президента. Сейчас Генштаб ВС Ирана проводит тщательную проверку по ЧП. Там уже заявили, что по предварительным результатам, следов пуль на судне не обнаружено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Гибель президента Ирана Эбрахима Раиси в авиакатастрофе может усилить напряженность на Ближнем Востоке, но пока страны региона демонстрируют сдержанность. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский. «Ситуация на Ближнем Востоке сейчас действительно настолько накалена, что на нее может повлиять все что угодно. Пока все стороны стараются вести себя достаточно сдержанно в данной ситуации», — сказал Полянский в беседе с РИА Новости. Вертолет Раиси потерпел крушение в горах Ирана 19 мая. Президент России Владимир Путин назвал гибель Раиси большой потерей. При этом госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что иранский народ только выиграл от гибели президента. Сейчас Генштаб ВС Ирана проводит тщательную проверку по ЧП. Там уже заявили, что по предварительным результатам, следов пуль на судне не обнаружено.