Журналисты раскрыли судьбу бывшего внедорожника экс-замглавы Минобороны Иванова

РИАН: бывший внедорожник экс-замглавы Минобороны Иванова снят с продажи
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Бывший внедорожник Тимура Иванова снят с продажи, с авто хотели выручить 2,5 миллиона
Бывший внедорожник Тимура Иванова снят с продажи, с авто хотели выручить 2,5 миллиона Фото:
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Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Внедорожник Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший экс-замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову и переоформленный на его бывшую жену, снят с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.

«Данный автомобиль значился в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле <…> она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей», — заявили РИА Новости. Там же отметили, что причина снятия машины с продажи неизвестна.

Ранее сообщалось, что бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова выставила на продажу внедорожник Chevrolet Suburban. Автомобиль планировалось продать за 2,5 миллиона рублей.

Тимур Иванов находится под стражей. Экс-замглавы Минобороны РФ обвиняется в получении взятки. По версии следствия, Иванов получил 1,185 миллиарда рублей.

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Внедорожник Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший экс-замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову и переоформленный на его бывшую жену, снят с продажи. Об этом сообщает РИА Новости. «Данный автомобиль значился в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле <…> она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей», — заявили РИА Новости. Там же отметили, что причина снятия машины с продажи неизвестна. Ранее сообщалось, что бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова выставила на продажу внедорожник Chevrolet Suburban. Автомобиль планировалось продать за 2,5 миллиона рублей. Тимур Иванов находится под стражей. Экс-замглавы Минобороны РФ обвиняется в получении взятки. По версии следствия, Иванов получил 1,185 миллиарда рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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