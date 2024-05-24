Журналисты раскрыли судьбу бывшего внедорожника экс-замглавы Минобороны Иванова

Внедорожник Chevrolet Suburban, ранее принадлежавший экс-замглавы Минобороны РФ Тимуру Иванову и переоформленный на его бывшую жену, снят с продажи. Об этом сообщает РИА Новости.
«Данный автомобиль значился в декларации Иванова за 2019 год, но в 2023 году он перешел в собственность экс-супруге Светлане Ивановой. В апреле <…> она продала внедорожник после ДТП. В дальнейшем этот автомобиль планировали перепродать более чем за 2,5 миллиона рублей», — заявили РИА Новости. Там же отметили, что причина снятия машины с продажи неизвестна.
Ранее сообщалось, что бывшая жена экс-замминистра обороны Тимура Иванова выставила на продажу внедорожник Chevrolet Suburban. Автомобиль планировалось продать за 2,5 миллиона рублей.
Тимур Иванов находится под стражей. Экс-замглавы Минобороны РФ обвиняется в получении взятки. По версии следствия, Иванов получил 1,185 миллиарда рублей.
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