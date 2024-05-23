СКР раскрыл подробности задержания главного дорожника Челябинска

24 мая 2024 в 10:05 Размер текста - 17 +

Задержанного подозревают в получении крупной взятки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU СКР в Челябинске раскрыл подробности задержания подозреваемого в получении крупной взятки врио председателя Комитета дорожного хозяйства Дмитрия Шиляева. Как сообщила пресс-служба ведомства, проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания фигуранта. «Следователем регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении врио председателя Комитета дорожного хозяйства, подозреваемого в получении взятки в значительном размере. Проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания фигуранта, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — отметили в ведомстве. Уголовное дело возбудил следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Руководителю вменяется ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие предполагает, что в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года подозреваемый, будучи в должности замначальника отдела капстроительства комитета, получил взятку в виде денег в сумме не менее 30 тысяч рублей. Согласно версии, посредник передал деньги от заместителя директора коммерческой организации. Взамен Шиляев сокрыл дефект асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ. Деятельность велась по муниципальному контракту на сумму более 29 млн рублей. Ремонт осуществлялся на Западном шоссе от Шершневской плотины до границы Челябинска. Силовики задержали Шиляева накануне. Возглавлял КДХ он сравнительно недолго, став третьим в череде неудачливых руководителей этой структуры. В 2019 году председателем комитета стал Ринат Кучитаров, что закончилось для него арестом по обвинению в многомиллионных махинациях. Сменивший его Николай Кожевников уволился в рекордно короткий срок, не проработав и года. Шиляев работал в качестве врио, теперь комитет обезглавлен окончательно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

СКР в Челябинске раскрыл подробности задержания подозреваемого в получении крупной взятки врио председателя Комитета дорожного хозяйства Дмитрия Шиляева. Как сообщила пресс-служба ведомства, проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания фигуранта. «Следователем регионального СКР возбуждено уголовное дело в отношении врио председателя Комитета дорожного хозяйства, подозреваемого в получении взятки в значительном размере. Проведены обысковые мероприятия по месту работы и проживания фигуранта, решается вопрос о предъявлении ему обвинения и избрании меры пресечения», — отметили в ведомстве. Уголовное дело возбудил следователь третьего отдела по расследованию особо важных дел регионального следственного управления. Руководителю вменяется ч.2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Следствие предполагает, что в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года подозреваемый, будучи в должности замначальника отдела капстроительства комитета, получил взятку в виде денег в сумме не менее 30 тысяч рублей. Согласно версии, посредник передал деньги от заместителя директора коммерческой организации. Взамен Шиляев сокрыл дефект асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ. Деятельность велась по муниципальному контракту на сумму более 29 млн рублей. Ремонт осуществлялся на Западном шоссе от Шершневской плотины до границы Челябинска. Силовики задержали Шиляева накануне. Возглавлял КДХ он сравнительно недолго, став третьим в череде неудачливых руководителей этой структуры. В 2019 году председателем комитета стал Ринат Кучитаров, что закончилось для него арестом по обвинению в многомиллионных махинациях. Сменивший его Николай Кожевников уволился в рекордно короткий срок, не проработав и года. Шиляев работал в качестве врио, теперь комитет обезглавлен окончательно.