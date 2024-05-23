Мэрия Челябинска сменила задержанного ФСБ главного дорожника города

24 мая 2024 в 10:15 Размер текста - 17 +

Исполнять обязанности председателя КДХ будет Ирина Степанова Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета ФСБ задержала главного дорожника Челябинска Временно исполнять обязанности председателя комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска будет Ирина Степанова. Врио главы КДХ Дмитрий Шиляев отправлен в отставку, сообщили 24 мая в мэрии города. «Обязанности председателя комитета дорожного хозяйства исполняет Ирина Степанова. Администрация города Челябинска ведет постоянную работу по борьбе с коррупцией. Органам следствия будет оказано все необходимое содействие», — заявили в пресс-службе администрации. Увольнение произошло после того, как 23 мая прошли обыски и задержание Шиляева. Его заподозрили в получении взяток. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, по версии следствия, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года подозреваемый, занимая должность заместителя начальника отдела капитального строительства Комитета дорожного хозяйства областного центра, получил взятку в виде денег в сумме не менее 30 тысяч рублей через посредника от заместителя директора коммерческой организации за факт сокрытия дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей по ремонту Западного шоссе от Шершневской плотины до границы города Челябинска. Шиляев был назначен врио руководителя КДХ после увольнения прежнего председателя Николая Кожевникова в январе текущего года. Предшественника Кожевникова, Рината Кучитарова, задержали в декабре 2022 года. Он подозревается в получении взяток. После ареста Кучитарова на протяжении нескольких месяцев врио председателя так же была Степанова. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Временно исполнять обязанности председателя комитета дорожного хозяйства (КДХ) Челябинска будет Ирина Степанова. Врио главы КДХ Дмитрий Шиляев отправлен в отставку, сообщили 24 мая в мэрии города. «Обязанности председателя комитета дорожного хозяйства исполняет Ирина Степанова. Администрация города Челябинска ведет постоянную работу по борьбе с коррупцией. Органам следствия будет оказано все необходимое содействие», — заявили в пресс-службе администрации. Увольнение произошло после того, как 23 мая прошли обыски и задержание Шиляева. Его заподозрили в получении взяток. Возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе регионального управления СКР, по версии следствия, в период с 1 июня по 1 сентября 2022 года подозреваемый, занимая должность заместителя начальника отдела капитального строительства Комитета дорожного хозяйства областного центра, получил взятку в виде денег в сумме не менее 30 тысяч рублей через посредника от заместителя директора коммерческой организации за факт сокрытия дефекта асфальтобетонного покрытия при выполнении дорожно-строительных работ по муниципальному контракту на сумму более 29 миллионов рублей по ремонту Западного шоссе от Шершневской плотины до границы города Челябинска. Шиляев был назначен врио руководителя КДХ после увольнения прежнего председателя Николая Кожевникова в январе текущего года. Предшественника Кожевникова, Рината Кучитарова, задержали в декабре 2022 года. Он подозревается в получении взяток. После ареста Кучитарова на протяжении нескольких месяцев врио председателя так же была Степанова.