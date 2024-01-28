Дорожный срыв: что известно об отставке главы КДХ мэрии Челябинска Кожевникова

Главный дорожник Челябинска написал заявление об увольнении, не проработав и года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Главный дорожник Челябинска ушел в отставку

Председатель комитета по дорожному хозяйству (КДХ) Челябинска Николай Кожевников поставил антирекорд продолжительности работы в должности. В мае 2023 года он был назначен на свой пост, а 29 января следующего года уже покинул его. В обстоятельствах, предшествующих карьерному взлету и падению главного дорожника областного центра, разбиралось URA.RU.

Обезглавленный комитет

Почти год власти Челябинска не назначали постоянного председателя КДХ после ареста его экс-руководителя. Прежний руководитель Ринат Кучитаров уволился по собственному желанию накануне своего ареста. В декабре 2022 его задержали сотрудники УФСБ по Челябинской области, сейчас он находится в СИЗО.

Место бывшего шефа Рината Кучитарова «освободила» ФСБ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

По версии следствия, он нанес многомиллионный ущерб городскому бюджету, подписав контракт на озеленение Челябинска по завышенной стоимости. С 5 декабря 2022 года обязанности председателя комитета дорожного хозяйства администрации Челябинска исполняла Ирина Степанова.

Назначение

В преддверии сезона ремонта и реконструкции улично-дорожной сети Челябинска (программа получила название «Дорожный рывок») мэр Наталья Котова 15 мая 2023 года представила подчиненным нового председателя комитета. Им стал Николай Кожевников, работавший в КДХ с 2020 года.

Челябинцам Николай Кожевников запомнился еженедельными выступлениями на тему «Дорожного рывка» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Николай Александрович закончил ЧелГУ по специальности юриспруденция. Работал на различных должностях в органах местного самоуправления области. В Комитете дорожного хозяйства администрации города Челябинска работает с января 2020 года. Благодаря своей целеустремленности он поднялся на ступеньку выше», — буквально так охарактеризовала Котова нового руководителя. Пожелав ему терпения и стойкости духа.

Оценки результатов работы комитета весной-осенью прошедшего года были разными. Но ни особых срывов, ни громких побед за ним не числилось. Горожанам Кожевников запомнился разве что еженедельными роликами в соцсетях и СМИ, в которых чиновник комментировал работы в рамках все того же «Дорожного рывка».

Отставка

«Целеустремленности» и «стойкости» чиновнику не хватило даже на год. «Скоропостижную» отставку Кожевникова комментировала уже не глава города, а пресс-служба мэрии. Из сухого сообщения следовало, что он уволился по собственному желанию, и 29 января стало последним рабочим днем Кожевникова — перед этим он успел отгулять положенный отпуск.

Накануне Нового года дороги Челябинска, за которые отвечал Николай Кожевников, превратились в «направления» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Причины решения Кожевникова и властей столицы области не были названы. Но они лежат на поверхности. Прошению об отставке предшествовал снежный коллапс, заваленные невывезенным мусором дворы и беспрецедентные проблемы с транспортом, спровоцированные сильнейшими снегопадами перед Новым годом. Их последствия ликвидируются до сих пор.

Преемник

С 30 января временно исполнять обязанности председателя будет заместитель председателя комитета Дмитрий Шиляев. Все, что о нем пока известно: закончил ЮУрГУ в 2010 году по специальности «Инженер по организации и управлению на транспорте». Как показывает опыт предыдущих лет, под временным управлением КДХ может оставаться довольно долго. Тем более, судьба Кучитарова и Кожевникова — не лучший мотиватор для потенциальных претендентов на должность.