Семья в Златоусте осталась без денег за погибшего на фронте парня

25 мая 2024 в 08:15 Размер текста - 17 +

Мужчина бросил семью 15 лет назад, но желает получить выплаты за погибшего на СВО сына Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Златоусте Челябинской области отец, бросивший семью 15 лет назад, написал заявление на получение выплат во время похорон сына, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщила URA.RU депутат заксобрания Ольга Мухометьярова. Семья обратилась в суд для восстановления справедливости. «На похороны сына, который погиб на СВО, приехал отец. Пока все готовились к тяжелому событию, он сходил в военкомат и написал заявление о выплатах. Последний раз отца видели 15 лет назад, семье он не помогал, с детьми не виделся», — сообщила URA.RU Мухометьярова. Погибший на СВО 21-летний Ян был известной личностью в Златоусте. Он профессионально занимался боксом и имел множество наград. Отец бросил семью, когда ему было около шести лет, а его мама забеременела вторым ребенком. Мать поднимала двоих детей одна. «Сын всегда хотел быть сильным и помочь маме, поэтому записался на службу по контракту. Он погиб через три недели после отправления на передовую», — уточнила депутат заксобрания. В семье уточнили, что выплаты были назначены на 23 мая. После того как родные узнали о том, что на них претендует бросивший семью отец, они начали искать способы восстановить справедливость. «Ко мне обратились знакомые семьи, в том числе участники СВО, рассказали эту историю. Мы с юристом встретились с мамой погибшего бойца, за вечер оформили исковое заявление и направили его в суд. В заявлении указаны обеспечительные меры, то есть выплаты должны быть приостановлены до решения суда», — отметила Мухометьярова. Депутат заксобрания добавила, что намерена помочь семье бойца представлять их интересы в суде. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Миассе суд лишил местного жителя единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына в ходе специальной военной операции. Мать погибшего бойца доказала, что отец длительное время не занимался содержанием и воспитанием сына. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Златоусте Челябинской области отец, бросивший семью 15 лет назад, написал заявление на получение выплат во время похорон сына, погибшего в ходе спецоперации. Об этом сообщила URA.RU депутат заксобрания Ольга Мухометьярова. Семья обратилась в суд для восстановления справедливости. «На похороны сына, который погиб на СВО, приехал отец. Пока все готовились к тяжелому событию, он сходил в военкомат и написал заявление о выплатах. Последний раз отца видели 15 лет назад, семье он не помогал, с детьми не виделся», — сообщила URA.RU Мухометьярова. Погибший на СВО 21-летний Ян был известной личностью в Златоусте. Он профессионально занимался боксом и имел множество наград. Отец бросил семью, когда ему было около шести лет, а его мама забеременела вторым ребенком. Мать поднимала двоих детей одна. «Сын всегда хотел быть сильным и помочь маме, поэтому записался на службу по контракту. Он погиб через три недели после отправления на передовую», — уточнила депутат заксобрания. В семье уточнили, что выплаты были назначены на 23 мая. После того как родные узнали о том, что на них претендует бросивший семью отец, они начали искать способы восстановить справедливость. «Ко мне обратились знакомые семьи, в том числе участники СВО, рассказали эту историю. Мы с юристом встретились с мамой погибшего бойца, за вечер оформили исковое заявление и направили его в суд. В заявлении указаны обеспечительные меры, то есть выплаты должны быть приостановлены до решения суда», — отметила Мухометьярова. Депутат заксобрания добавила, что намерена помочь семье бойца представлять их интересы в суде. Ранее URA.RU сообщало о том, что в Миассе суд лишил местного жителя единовременного пособия и страховой суммы после гибели его сына в ходе специальной военной операции. Мать погибшего бойца доказала, что отец длительное время не занимался содержанием и воспитанием сына.