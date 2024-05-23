Певица Монеточка*, уехавшая из России, выпустила новый альбом

24 мая 2024 в 11:54 Размер текста - 17 +

У Монеточки* есть три альбома, первый и второй выходили в 2018 и 2020 годах Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга, уехавшая после начала СВО из России, выпустила новый альбом. Он называется «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «В новых песнях я вспоминаю и мечтаю о хорошем и горюю о плохом, надеюсь поддержать, утешить и себя саму, и вас. Как оказалось, подходящие слова и интонации для этого найти очень сложно, а идеальные — невозможно совсем. Тем не менее вдохновения и идей было много, ведь за последние два года со мной произошло невероятное количество изменений, мне повстречалось множество людей, я стала взрослее, стала более тревожной и искренней», — написала певица. После начала спецоперации Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. В Литве в 2022 году певица родила первого ребенка — дочь Нину, в январе 2024 года второго — сына Петю. Недавно Гырдымова признавалась, что скучает по Екатеринбургу. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга, уехавшая после начала СВО из России, выпустила новый альбом. Он называется «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «В новых песнях я вспоминаю и мечтаю о хорошем и горюю о плохом, надеюсь поддержать, утешить и себя саму, и вас. Как оказалось, подходящие слова и интонации для этого найти очень сложно, а идеальные — невозможно совсем. Тем не менее вдохновения и идей было много, ведь за последние два года со мной произошло невероятное количество изменений, мне повстречалось множество людей, я стала взрослее, стала более тревожной и искренней», — написала певица. После начала спецоперации Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. В Литве в 2022 году певица родила первого ребенка — дочь Нину, в январе 2024 года второго — сына Петю. Недавно Гырдымова признавалась, что скучает по Екатеринбургу. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов