23 мая 2024

Певица Монеточка*, уехавшая из России, выпустила новый альбом

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
У Монеточки* есть три альбома, первый и второй выходили в 2018 и 2020 годах Фото:

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга, уехавшая после начала СВО из России, выпустила новый альбом. Он называется «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

«В новых песнях я вспоминаю и мечтаю о хорошем и горюю о плохом, надеюсь поддержать, утешить и себя саму, и вас. Как оказалось, подходящие слова и интонации для этого найти очень сложно, а идеальные — невозможно совсем. Тем не менее вдохновения и идей было много, ведь за последние два года со мной произошло невероятное количество изменений, мне повстречалось множество людей, я стала взрослее, стала более тревожной и искренней», — написала певица.

После начала спецоперации Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. В Литве в 2022 году певица родила первого ребенка — дочь Нину, в январе 2024 года второго — сына Петю. Недавно Гырдымова признавалась, что скучает по Екатеринбургу.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

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Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга, уехавшая после начала СВО из России, выпустила новый альбом. Он называется «Молитвы. Анекдоты. Тосты». Об этом исполнительница рассказала на своей странице в Instagram (соцсеть запрещена в России, принадлежит организации Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ). «В новых песнях я вспоминаю и мечтаю о хорошем и горюю о плохом, надеюсь поддержать, утешить и себя саму, и вас. Как оказалось, подходящие слова и интонации для этого найти очень сложно, а идеальные — невозможно совсем. Тем не менее вдохновения и идей было много, ведь за последние два года со мной произошло невероятное количество изменений, мне повстречалось множество людей, я стала взрослее, стала более тревожной и искренней», — написала певица. После начала спецоперации Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. В Литве в 2022 году певица родила первого ребенка — дочь Нину, в январе 2024 года второго — сына Петю. Недавно Гырдымова признавалась, что скучает по Екатеринбургу. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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