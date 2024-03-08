08 марта 2024

Певица Монеточка* скучает по Екатеринбургу

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Елизавета Гырдымова* продолжает покупать екатеринбургский майонез ЕЖК Фото:

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга, уехавшая после начала СВО из России, заявила, что скучает по родному городу. Об этом она рассказала в интервью Татьяне Мингалимовой.

«В плохом смысле — нет. В хорошем смысле — скучаю. Вильнюс (сейчас Гырдымова живет там — прим. URA.RU) мне в некоторых местах очень его [Екатеринбург] напоминает. Но там столько крутых людей: мои учителя, одноклассники, соседи. Я реально считаю, что это уникальный город с уникальными людьми», — сказала Гырдымова в интервью, опубликованном на youtube-канале «Нежный редактор».

Отвечая на вопрос, какая первая ассоциация с Екатеринбургом у нее возникает, певица сказала: «Майонез ЕЖК». Она уточнила, что Екатеринбург — столица майонеза и что даже в Вильнюсе у нее стоит баночка данного соуса.

В интервью также поднималась тема материнства, актуальная для Гырдымовой. Двух своих детей она родила в Литве. Первого ребенка — дочь Нину в августе 2022 года. Тогда она грустила, что не сможет получить поздравления от родных и близких после родов. Второго — сына Петра девушка родила в январе 2024 года.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

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Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) из Екатеринбурга, уехавшая после начала СВО из России, заявила, что скучает по родному городу. Об этом она рассказала в интервью Татьяне Мингалимовой. «В плохом смысле — нет. В хорошем смысле — скучаю. Вильнюс (сейчас Гырдымова живет там — прим. URA.RU) мне в некоторых местах очень его [Екатеринбург] напоминает. Но там столько крутых людей: мои учителя, одноклассники, соседи. Я реально считаю, что это уникальный город с уникальными людьми», — сказала Гырдымова в интервью, опубликованном на youtube-канале «Нежный редактор». Отвечая на вопрос, какая первая ассоциация с Екатеринбургом у нее возникает, певица сказала: «Майонез ЕЖК». Она уточнила, что Екатеринбург — столица майонеза и что даже в Вильнюсе у нее стоит баночка данного соуса. В интервью также поднималась тема материнства, актуальная для Гырдымовой. Двух своих детей она родила в Литве. Первого ребенка — дочь Нину в августе 2022 года. Тогда она грустила, что не сможет получить поздравления от родных и близких после родов. Второго — сына Петра девушка родила в январе 2024 года. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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