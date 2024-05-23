Следком ХМАО подключился к делу об избиении дошкольника

Сотрудники Следственного комитета Югры подключились к проверке по делу об избиении одногруппниками ребенка в детском саду Нефтеюганска. Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале силового ведомства.
«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», — сообщили в публикации силового ведомства. Руководитель СК Югры Михаил Мокшин поручил организовать по данному делу процессуальную проверку.
В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям воспитателя и администрации детского сада. В результате проверки будет принято процессуальное решение.
Ранее URA.RU писало о том, что полиция и прокуратура Нефтеюганска проводят проверку о систематических избиениях одногруппника воспитанниками детского сада «Семь гномов». По заявлению матери пострадавшего, воспитатель полностью игнорировала опасное поведение дошкольников.
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