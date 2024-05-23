23 мая 2024

Следком ХМАО подключился к делу об избиении дошкольника

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Следком ХМАО подключился делу об избиении дошкольника
Следком ХМАО подключился делу об избиении дошкольника Фото:

Сотрудники Следственного комитета Югры подключились к проверке по делу об избиении одногруппниками ребенка в детском саду Нефтеюганска. Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале силового ведомства.

«В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», — сообщили в публикации силового ведомства. Руководитель СК Югры Михаил Мокшин поручил организовать по данному делу процессуальную проверку.

В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям воспитателя и администрации детского сада. В результате проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее URA.RU писало о том, что полиция и прокуратура Нефтеюганска проводят проверку о систематических избиениях одногруппника воспитанниками детского сада «Семь гномов». По заявлению матери пострадавшего, воспитатель полностью игнорировала опасное поведение дошкольников.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей ХМАО? Подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники Следственного комитета Югры подключились к проверке по делу об избиении одногруппниками ребенка в детском саду Нефтеюганска. Информацию об этом опубликовали в официальном telegram-канале силового ведомства. «В ходе мониторинга социальных медиа выявлено сообщение о том, что воспитанники детского сада в Нефтеюганске систематически наносят побои сверстнику, при этом воспитатель и другие работники учреждения не принимают мер реагирования», — сообщили в публикации силового ведомства. Руководитель СК Югры Михаил Мокшин поручил организовать по данному делу процессуальную проверку. В ходе проверки следователи дадут правовую оценку действиям воспитателя и администрации детского сада. В результате проверки будет принято процессуальное решение. Ранее URA.RU писало о том, что полиция и прокуратура Нефтеюганска проводят проверку о систематических избиениях одногруппника воспитанниками детского сада «Семь гномов». По заявлению матери пострадавшего, воспитатель полностью игнорировала опасное поведение дошкольников.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...