Главком ВС Швеции сделал откровенное признание о Путине

Главком ВС Швеции: Путин производит больше оружия, чем Запад способен дать Киеву
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Россия производит больше оружия, чем Запад поставляет Украине, заявил Микаэль Бюден
Россия производит больше оружия, чем Запад поставляет Украине, заявил Микаэль Бюден Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Президент России Владимир Путин смог подготовить собственную военную экономику таким образом, как страны Запада на сегодня не способны. Россия производит больше оружия, чем европейские и другие страны способны отправлять Украине в настоящий момент. Об этом рассказал главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.

«Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину», — сказал Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND. Говоря об украинском конфликте он подчеркнул, что в настоящий момент тот встал в тупик.

Урегулировать его в ближайшей перспективе мешают страны НАТО, которые продолжают поставлять вооружение Киеву. Таким образом, подчеркнул Бюден, конфликт может затянуться на долгое время. 

Недавно прошли перестановки в Минобороны РФ. Должность министра обороны занял Андрей Белоусов. Президент России отмечал, что назначение нового главы министерства как раз связано с военной экономикой. Белоусов имеет большой экономический опыт и способен улучшить экономику страны в целом за счет военной. 

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Президент России Владимир Путин смог подготовить собственную военную экономику таким образом, как страны Запада на сегодня не способны. Россия производит больше оружия, чем европейские и другие страны способны отправлять Украине в настоящий момент. Об этом рассказал главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден. «Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину», — сказал Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND. Говоря об украинском конфликте он подчеркнул, что в настоящий момент тот встал в тупик. Урегулировать его в ближайшей перспективе мешают страны НАТО, которые продолжают поставлять вооружение Киеву. Таким образом, подчеркнул Бюден, конфликт может затянуться на долгое время.  Недавно прошли перестановки в Минобороны РФ. Должность министра обороны занял Андрей Белоусов. Президент России отмечал, что назначение нового главы министерства как раз связано с военной экономикой. Белоусов имеет большой экономический опыт и способен улучшить экономику страны в целом за счет военной. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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