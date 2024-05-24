Главком ВС Швеции сделал откровенное признание о Путине

Президент России Владимир Путин смог подготовить собственную военную экономику таким образом, как страны Запада на сегодня не способны. Россия производит больше оружия, чем европейские и другие страны способны отправлять Украине в настоящий момент. Об этом рассказал главнокомандующий ВС Швеции Микаэль Бюден.
«Путин подготовил российскую экономику к войне так, как мы не можем. Россияне сейчас производят огромное количество военной техники, гораздо больше, чем мы можем поставить на Украину», — сказал Микаэль Бюден в интервью немецкой газете RND. Говоря об украинском конфликте он подчеркнул, что в настоящий момент тот встал в тупик.
Урегулировать его в ближайшей перспективе мешают страны НАТО, которые продолжают поставлять вооружение Киеву. Таким образом, подчеркнул Бюден, конфликт может затянуться на долгое время.
Недавно прошли перестановки в Минобороны РФ. Должность министра обороны занял Андрей Белоусов. Президент России отмечал, что назначение нового главы министерства как раз связано с военной экономикой. Белоусов имеет большой экономический опыт и способен улучшить экономику страны в целом за счет военной.
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