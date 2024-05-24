В ДНР приговорили к пожизненному заключению бойцов ВСУ за зверства в Мариуполе

24 мая 2024 в 14:10 Размер текста - 17 +

За зверства в Мариуполе четыре бойца ВСУ сядут пожизненно Фото: Таисия_ Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор четырем боевикам украинского мотопехотного батальона «Запорожье». Их признали виновными в обстреле мирных жителей Мариуполя, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает прокуратура ДНР. «Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Кулыка, Колмычевского, Ромашина, Добровольского к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявили представители прокуратуры РИА Новости. Там же отметили, что бойцы пригнаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц, совершенным организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти. По данным следствия, с марта по апрель 2022 года обвиняемые находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Бойцы выполнили преступный приказ, расстреляв из автоматов троих проходивших мимо мирных жителей, в результате чего один из них погиб. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор четырем боевикам украинского мотопехотного батальона «Запорожье». Их признали виновными в обстреле мирных жителей Мариуполя, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает прокуратура ДНР. «Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Кулыка, Колмычевского, Ромашина, Добровольского к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявили представители прокуратуры РИА Новости. Там же отметили, что бойцы пригнаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц, совершенным организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти. По данным следствия, с марта по апрель 2022 года обвиняемые находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Бойцы выполнили преступный приказ, расстреляв из автоматов троих проходивших мимо мирных жителей, в результате чего один из них погиб.