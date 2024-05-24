В ДНР приговорили к пожизненному заключению бойцов ВСУ за зверства в Мариуполе

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За зверства в Мариуполе четыре бойца ВСУ сядут пожизненно Фото:
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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор четырем боевикам украинского мотопехотного батальона «Запорожье». Их признали виновными в обстреле мирных жителей Мариуполя, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает прокуратура ДНР.

«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Кулыка, Колмычевского, Ромашина, Добровольского к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявили представители прокуратуры РИА Новости. Там же отметили, что бойцы пригнаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц, совершенным организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.

По данным следствия, с марта по апрель 2022 года обвиняемые находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Бойцы выполнили преступный приказ, расстреляв из автоматов троих проходивших мимо мирных жителей, в результате чего один из них погиб.

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Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор четырем боевикам украинского мотопехотного батальона «Запорожье». Их признали виновными в обстреле мирных жителей Мариуполя, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает прокуратура ДНР. «Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Кулыка, Колмычевского, Ромашина, Добровольского к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявили представители прокуратуры РИА Новости. Там же отметили, что бойцы пригнаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц, совершенным организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти. По данным следствия, с марта по апрель 2022 года обвиняемые находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Бойцы выполнили преступный приказ, расстреляв из автоматов троих проходивших мимо мирных жителей, в результате чего один из них погиб.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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