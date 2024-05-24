В ДНР приговорили к пожизненному заключению бойцов ВСУ за зверства в Мариуполе

Верховный суд Донецкой Народной Республики вынес приговор четырем боевикам украинского мотопехотного батальона «Запорожье». Их признали виновными в обстреле мирных жителей Мариуполя, в результате которого один человек погиб. Об этом сообщает прокуратура ДНР.
«Суд с учетом мнения государственного обвинителя приговорил Кулыка, Колмычевского, Ромашина, Добровольского к пожизненному лишению свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима», — заявили представители прокуратуры РИА Новости. Там же отметили, что бойцы пригнаны виновными в покушении на убийство двух и более лиц, совершенным организованной группой, по мотивам политической и идеологической ненависти.
По данным следствия, с марта по апрель 2022 года обвиняемые находились на боевой позиции на территории Мариупольского металлургического комбината имени Ильича. Бойцы выполнили преступный приказ, расстреляв из автоматов троих проходивших мимо мирных жителей, в результате чего один из них погиб.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.