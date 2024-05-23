В Челябинске будут судить посредника, носившего деньги ОПГ экс-советника мэра

24 мая 2024 в 14:41 Размер текста - 17 +

Вслед за Петром Конаревым (на фото) на скамье подсудимых оказался его соратник Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда» В Челябинске отправили под суд Артема Кочедыкова, задержанного ФСБ и обвиняемого в посредничестве при передаче денег ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра областного центра Петр Конарев. Как сообщили URA.RU 24 мая в пресс-службе СКР по региону, Кочедыкова обвиняют в 29 коррупционных эпизодах. «Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1, шести эпизодов преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, восьми эпизодов преступлений, предусмотренных п. п. „а“, „б“ ч. 3 ст. 291.1 РФ, двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, Кочедыков передавал деньги ОПГ Конарева с ноября 2019 по декабрь 2021 года. Их он получал от предпринимателей, владеющих торговыми ларьками. Коммерсантам приходилось платить только для того, чтобы продолжить свою деятельность. ОПГ Конарева, в которую вошли сотрудники из МКУ «Городская среда», не оставила перед бизнесменами выбора: либо платите, либо снесем ларек. По данным URA.RU, вместе с Кочедыковым по делу ОПГ Конарева проходит его жена. Ее дело уже рассматривается в суде. Также уже на скамье подсудимых уже находятся сам бывший советник мэра Челябинска и сотрудники МКУ «Городская среда» Сергей Любимов и Вадим Левченко. По данным URA.RU, на предварительном слушании 24 мая, им продлили срок в СИЗО. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске отправили под суд Артема Кочедыкова, задержанного ФСБ и обвиняемого в посредничестве при передаче денег ОПГ, предполагаемым лидером которой является экс-советник мэра областного центра Петр Конарев. Как сообщили URA.RU 24 мая в пресс-службе СКР по региону, Кочедыкова обвиняют в 29 коррупционных эпизодах. «Завершено расследование уголовного дела в отношении местного жителя, обвиняемого в совершении двух эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 291.1 УК РФ, 11 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 291.1, шести эпизодов преступлений, предусмотренных п. „б“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ, восьми эпизодов преступлений, предусмотренных п. п. „а“, „б“ ч. 3 ст. 291.1 РФ, двух эпизодов преступлений, предусмотренных п. „а“ ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве). Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения обвинительного заключения направлено для рассмотрения в суд», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, Кочедыков передавал деньги ОПГ Конарева с ноября 2019 по декабрь 2021 года. Их он получал от предпринимателей, владеющих торговыми ларьками. Коммерсантам приходилось платить только для того, чтобы продолжить свою деятельность. ОПГ Конарева, в которую вошли сотрудники из МКУ «Городская среда», не оставила перед бизнесменами выбора: либо платите, либо снесем ларек. По данным URA.RU, вместе с Кочедыковым по делу ОПГ Конарева проходит его жена. Ее дело уже рассматривается в суде. Также уже на скамье подсудимых уже находятся сам бывший советник мэра Челябинска и сотрудники МКУ «Городская среда» Сергей Любимов и Вадим Левченко. По данным URA.RU, на предварительном слушании 24 мая, им продлили срок в СИЗО.