В Челябинске стартует судебный процесс по делу ОПГ экс-советника мэра

Петр Конарев (на фото), Сергей Любимов и Вадим Левченко готовятся к суду Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Взятки в челябинском МКУ «Городская среда»

В Курчатовском райсуде Челябинска стартует процесс по делу ОПГ, предполагаемым лидером которой является бывший советник главы областного центра Петр Конарев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, обвинительное заключение по делу утверждено, материалы направлены в суд.

«Прокуратурой области утверждено обвинительное заключение по делу экс-советника мэра Челябинска. Дело направлено в Курчатовский райсуд для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.

Там отметили, что на имущество обвиняемых наложен арест. Общая сумма ареста превышает 170 млн рублей.

По версии следствия, группировка под предводительством Конарева занималась «крышеванием» незаконных торговых точек. В нее вошли бывший руководитель МКУ «Городская среда» Александр Грезев и два его зама Сергей Любимов и Вадим Левченко. У следствия есть основания полагать, что группировка получала откаты от ларечников, взамен помогая им спокойно вести бизнес.

Разгром группировки сотрудниками УФСБ по региону начался с задержания Грезева в июне 2022 года. Он достаточно быстро признал вину и заключил досудебное соглашение, в рамках которого вывел правоохранителей на других членов ОПГ. Были задержаны Любимов и Левченко, а затем и Конарев. При этом дело Грезева было выделено в отдельное производство, и в апреле этого года его признали виновным, но ограничились условным сроком.

Расследование дела в отношении трех оставшихся фигурантов шло около 10 месяцев. После они и их адвокаты приступили к знакомству с материалами дела, объем которого составил 50 томов. На ознакомление ушел еще год. При этом весь этот период стороны обвиняли друг друга в затягивании процедуры ознакомления. В конечном итоге суд установил срок ознакомления с материалами до 24 марта текущего года и адвокатам пришлось экстренно менять стратегию защиты.