В настоящий момент стратегическая обстановка на фронте Украины полностью перешла к России. Это вызывает замешательство со стороны стран Запада. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.
«Западные элиты находятся в замешательстве осознавая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России», — подчеркнул Сергей Нарышкин во время заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Он также подчеркнул, что Запад не отказывается от сотрудничества с террористическими организациями, чтобы навредить РФ.
Директор ФСБ России Александр Бортников также говорил, что НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину. Данный тезис был озвучен на заседании Совета руководителей органов безопасности в Бишкеке.
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