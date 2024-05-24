Во внешней разведке РФ заявили о замешательстве Запада

Нарышкин: страны Запада в замешательстве от успехов РФ на Украине
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Пресс-конференция ЕР в ТАСС. Москва, нарышкин сергей
Запад в замешательстве от успехов России на Украине, подчеркнул Сергей Нарышкин Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В настоящий момент стратегическая обстановка на фронте Украины полностью перешла к России. Это вызывает замешательство со стороны стран Запада. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

«Западные элиты находятся в замешательстве осознавая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России», — подчеркнул Сергей Нарышкин во время заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Он также подчеркнул, что Запад не отказывается от сотрудничества с террористическими организациями, чтобы навредить РФ.

Директор ФСБ России Александр Бортников также говорил, что НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину. Данный тезис был озвучен на заседании Совета руководителей органов безопасности в Бишкеке.

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В настоящий момент стратегическая обстановка на фронте Украины полностью перешла к России. Это вызывает замешательство со стороны стран Запада. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин. «Западные элиты находятся в замешательстве осознавая, что стратегическая инициатива на фронте перешла к России», — подчеркнул Сергей Нарышкин во время заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке. Он также подчеркнул, что Запад не отказывается от сотрудничества с террористическими организациями, чтобы навредить РФ. Директор ФСБ России Александр Бортников также говорил, что НАТО содействует массовой переброске террористов на Украину. Данный тезис был озвучен на заседании Совета руководителей органов безопасности в Бишкеке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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