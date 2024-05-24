У экс-владельца ЧЭМК Антипова приставы отбирают недвижимость и землю

У бывшего владельца Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрия Антипова отбирают недвижимость и 10 земельных участков. Как 24 мая заявили в пресс-службе Арбитражного суда региона, предварительное заседание назначено на июнь.
«Судебный пристав-исполнитель обратился в суд с заявлением к Антипову Юрию Васильевичу. Просит обратить взыскание на недвижимое имущество, принадлежащее Антипову Ю.В. на праве собственности», — отметили в арбитраже.
Общая площадь земель составила 313,6 тысячи кв метров. При этом основная доля пришлась на участок размером 303 тысячи кв метров, предназначенный для сельскохозяйственного использования. Объект располагается в поселке Прудном Сосновского района. Остальные земельные участки находятся в Советском районе Челябинска и предназначены для строительства домов. На одном такой дом стоит. Крупнейший участок находится в долевой собственности с Александром Аристовым. За ООО «Агрофирма Ариант» также значится половина доли в нежилом здании в Советском районе. Всего же с агрофирмой из заявленных долевая собственность оформлена на пять участков.
В процессе будет участвовать несколько третьих лиц. В качестве таковых привлечены служба судебных приставов, агрофирма «Ариант», Аристов, супруга Антипова Людмила и он сам, АО «Компания „Эталон“».
Дело будет слушаться в рамках процесса национализации ЧЭМК и холдинга «Ариант». Процесс прокуратура начала 26 февраля. В надзорном ведомстве считают, что имущество было приватизировано незаконно. Бывшие владельцы оспорили решения судов. Иск об обращении на земельные участки Антипова поступил в суд 23 мая.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!