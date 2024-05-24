В уходящем под воду челябинском городе ввели режим ЧС

В Копейске ввели режим ЧС. Фото архивное Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) из-за масштабных подтоплений домов частного сектора ввели режим чрезвычайной ситуации. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

«По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности (протокол № 10 от 23.05.2024), в целях предотвращения ущерба здоровью людей и нарушения условий их жизнедеятельности, администрация Копейского городского округа администрация Копейского городского округа постановляет ввести с 11 часов 00 минут 23.05.2024 режим чрезвычайной ситуации муниципального характера. Обстоятельства, послужившие основанием для введения режима ЧС подтопление частного жилого сектора на территории Копейского городского округа», — говорится в документе за подписью исполняющего обязанности мэра Копейска Николая Сазонова.

Постановлением мэрии предусмотрены информирование населения о возникновении угрозы наводнения, усиление наблюдения за уровнем воды, прочистка дренажных каналов и откачка грунтовых вод из прудов испарителей. МУП «Копейские системы водоснабжения и водоотведения» и начальнику «6-го ПСО ФПС ГПС» Главного управления МЧС России по Челябинской области предписано привести в готовность аварийно-восстановительные группы, предназначенные для ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Также, согласно документа, дожен быть создан штаб по ликвидации ЧС и разработан и утвержден план мероприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации. Граница зоны ЧС установлена в пределах Копейского городского округа.

Поселки Копейска топит грунтовыми водами из карьера бывшей шахты «Красная Горнячка». Несколько дней назад жилой дом ушел под воду, семья потеряла мебель, технику, автомобиль и вынуждена была снимать жилье, рассказал URA.RU руководитель регисполкома Народного фронта (ОНФ) Денис Рыжий.

Проблемой затопления поселка Горняк заинтересовался глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин. Он потребовал от руководителя регионального СУ СК Константина Правосудова доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах.