МО: российские войска освободили четыре населенных пункта за неделю

ВС России взяли четыре населенных пункта за неделю, сообщили в Минобороны
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Армия России за неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Так, были освобождены Белогоровка в ЛНР, Клещеевка и Андреевка в ДНР, а также Старица под Харьковом, сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделения Южной группировки войск освободили за неделю Белогоровку, Клещеевку и Андреевку», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также, по данным Минобороны, группировкой «Север» был взят под контроль населенный пункт Старица в харьковской области.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.