МО: российские войска освободили четыре населенных пункта за неделю

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ВС России взяли четыре населенных пункта за неделю, сообщили в Минобороны
ВС России взяли четыре населенных пункта за неделю, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России за неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Так, были освобождены Белогоровка в ЛНР, Клещеевка и Андреевка в ДНР, а также Старица под Харьковом, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения Южной группировки войск освободили за неделю Белогоровку, Клещеевку и Андреевку», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также, по данным Минобороны, группировкой «Север» был взят под контроль населенный пункт Старица в харьковской области.

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Армия России за неделю взяла под контроль четыре населенных пункта в ЛНР, ДНР и Харьковской области. Так, были освобождены Белогоровка в ЛНР, Клещеевка и Андреевка в ДНР, а также Старица под Харьковом, сообщили в Минобороны РФ. «Подразделения Южной группировки войск освободили за неделю Белогоровку, Клещеевку и Андреевку», — говорится в сообщении оборонного ведомства. Также, по данным Минобороны, группировкой «Север» был взят под контроль населенный пункт Старица в харьковской области.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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