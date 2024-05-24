Свердловчанину, избившему многодетную мать, грозит 15 лет тюрьмы

24 мая 2024 в 19:02 Размер текста - 17 +

Расследованием дела занимаются следователи Фото: Илья Московец © URA.RU Свердловчанину, жестоко избившему 32-летнюю многодетную мать из Асбеста, которая впоследствии скончалась в больнице, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга. «По факту смерти женщины следственным отделом расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. В ходе следствия факту гибели пострадавшей будет дана надлежащая правовая оценка», — отметил офицер. О том, что женщина скончалась в больнице, ранее рассказала журналистам ее мама. У погибшей остались четверо детей. Сейчас они находятся с бабушкой. Мужчина арестован. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Свердловчанину, жестоко избившему 32-летнюю многодетную мать из Асбеста, которая впоследствии скончалась в больнице, грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом URA.RU сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области полковник Александр Шульга. «По факту смерти женщины следственным отделом расследуется уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей). Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 15 лет лишения свободы. В ходе следствия факту гибели пострадавшей будет дана надлежащая правовая оценка», — отметил офицер. О том, что женщина скончалась в больнице, ранее рассказала журналистам ее мама. У погибшей остались четверо детей. Сейчас они находятся с бабушкой. Мужчина арестован.