В Ленобласти бизнесмена арестовали за легализацию сотен мигрантов

Задержан 52-летний руководитель строительной компании в Ленинградской области. Он подозревается в организации канала незаконной легализации мигрантов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленобласти.
«Полицейские установили, что предприниматель, зарегистрировав в феврале 2023 года фирму и получив на портале „Госуслуги“ электронную подпись, с декабря 2023 по февраль 2024 года осуществлял незаконную легализацию мигрантов», — заявили в пресс-службе. Там же сообщили, что подавал сведения об их регистрации мужчина по адресу несуществующего хостела.
Согласно данным оперативников, с каждого иностранца фирма получила по 3 тыс. рублей. Всего было легализовано пребывание в России нескольких сотен человек. Против Задержанного возбуждено уголовное дело по организации незаконной миграции.
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