24 мая 2024

Десятки машин застряли в пробке под Курганом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка растянулась на несколько километров, жалуются водители
Пробка растянулась на несколько километров, жалуются водители Фото:

Несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышное в Курганской области. Об этом рассказали очевидцы.

«Множество машин стоит в пробке возле Камышного в сторону Омска. Это связано с аварией и ремонтом дороги» — пояснил подписчик telegram-канала «Короче, Курган», который прикрепил видео к сообщению.

Редакция URA.RU обратилась в Госавтоинспекцию региона за комментарием по теме аварии. Ответ ожидается.

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Несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышное в Курганской области. Об этом рассказали очевидцы. «Множество машин стоит в пробке возле Камышного в сторону Омска. Это связано с аварией и ремонтом дороги» — пояснил подписчик telegram-канала «Короче, Курган», который прикрепил видео к сообщению. Редакция URA.RU обратилась в Госавтоинспекцию региона за комментарием по теме аварии. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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