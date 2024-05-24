Пробка растянулась на несколько километров, жалуются водители
Несколько десятков автомобилей встали в пробку возле села Камышное в Курганской области. Об этом рассказали очевидцы.
«Множество машин стоит в пробке возле Камышного в сторону Омска. Это связано с аварией и ремонтом дороги» — пояснил подписчик telegram-канала «Короче, Курган», который прикрепил видео к сообщению.
Редакция URA.RU обратилась в Госавтоинспекцию региона за комментарием по теме аварии. Ответ ожидается.
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