ВСУ ударили по объекту ракетного предупреждения на Кубани: карта СВО на 25 мая

Рогозин: ВСУ атаковали объект ракетного предупреждения в Краснодарском крае

25 мая 2024 в 14:28 Размер текста - 17 +

Дмитрий Рогозин сообщил об ударе ВСУ по объекту ракетного предупреждения на Кубани Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине ВСУ ударили по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на территории Кубани. По мнению сенатора от Запорожской области и бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, за атакой стоит США. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Удар ВСУ по объекту ракетного предупреждения на Кубани Украинские войска атаковали объект системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани в Краснодарском крае. По словам Рогозина, за этим ударом стоят Соединенные Штаты Америки, и там не могли быть не в курсе планов украинской стороны. ВС РФ сбили дроны над двумя областями РФ В Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов ночью на 25 мая. Два из них были сбиты в Белгородской области, еще один в Курской. Успехи ВС РФ на купянском направлении После некоторых успехов ВС РФ на купянском направлении ВСУ пытаются «стабилизировать обстановку». Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что ситуация для украинских военных напряженная. ВСУ терпят лишения из-за переброски военных в Харьков Вооруженные силы Украины вынуждены перераспределять свои силы из-за обострения ситуации в районе Харькова, что приводит к ослаблению других участков фронта. По словам журналиста Кристофа Ваннера с немецкого телеканала Welt, у ВСУ наблюдается «вопиющая» нехватка людей. Нехватка военных прежде всего остро чувствуется недалеко от Часова Яра, Клещеевки и Андреевки. Артиллеристы Центральной группировки ВС РФ действуют на авдеевском направлении Минобороны РФ сообщило об успешных действиях артиллеристов Центральной группировки войск, которые уничтожили командный пункт и укрепленные позиции ВСУ на авдеевском направлении. При корректировке огня были задействованы БПЛА «Орлан-30». Российские десантники сбили украинский гексакоптер В Херсонской области российские десантники успешно сбили ударный гексакоптер ВСУ, используя FPV-дрон. По словам Минобороны РФ, ликвидирован коптер «Баба-яга». Остатки беспилотника были оперативно изъяты российскими десантниками. Западная группировка ВС РФ укрепляет позиции За прошедшие сутки подразделения ВС РФ улучшили свое тактическое положение и отразили несколько контратак ВСУ. По информации начальника пресс-центра Западной группировки ВС РФ Ивана Бигмы, мотострелковые подразделения группировки «Запад» отразили три атаки противника в районе Новоселовского. Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВСУ ударили по объекту системы предупреждения о ракетном нападении на территории Кубани. По мнению сенатора от Запорожской области и бывшего главы «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина, за атакой стоит США. Карта спецоперации на Украине и ход боевых действий — в материале URA.RU. Украинские войска атаковали объект системы предупреждения о ракетном нападении на Кубани в Краснодарском крае. По словам Рогозина, за этим ударом стоят Соединенные Штаты Америки, и там не могли быть не в курсе планов украинской стороны. В Минобороны РФ сообщили о перехвате и уничтожении трех украинских беспилотных летательных аппаратов ночью на 25 мая. Два из них были сбиты в Белгородской области, еще один в Курской. После некоторых успехов ВС РФ на купянском направлении ВСУ пытаются «стабилизировать обстановку». Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов заявил, что ситуация для украинских военных напряженная. Вооруженные силы Украины вынуждены перераспределять свои силы из-за обострения ситуации в районе Харькова, что приводит к ослаблению других участков фронта. По словам журналиста Кристофа Ваннера с немецкого телеканала Welt, у ВСУ наблюдается «вопиющая» нехватка людей. Нехватка военных прежде всего остро чувствуется недалеко от Часова Яра, Клещеевки и Андреевки. Минобороны РФ сообщило об успешных действиях артиллеристов Центральной группировки войск, которые уничтожили командный пункт и укрепленные позиции ВСУ на авдеевском направлении. При корректировке огня были задействованы БПЛА «Орлан-30». В Херсонской области российские десантники успешно сбили ударный гексакоптер ВСУ, используя FPV-дрон. По словам Минобороны РФ, ликвидирован коптер «Баба-яга». Остатки беспилотника были оперативно изъяты российскими десантниками. За прошедшие сутки подразделения ВС РФ улучшили свое тактическое положение и отразили несколько контратак ВСУ. По информации начальника пресс-центра Западной группировки ВС РФ Ивана Бигмы, мотострелковые подразделения группировки «Запад» отразили три атаки противника в районе Новоселовского.