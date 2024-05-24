Член банды свердловских экс-силовиков рассказал о заказном убийстве

Банда бывших свердловских милиционеров убила юриста в 2000 году

25 мая 2024 в 16:28 Размер текста - 17 +

За убийство члены банды получили деньги Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах Члены банды бывших свердловских милиционеров, обвиняемые в жестоких убийствах, могли совершить еще одно преступление осенью 2000-го в Екатеринбурге. Тогда был убит юрист местного предприятия, на котором шли споры. Экс-силовиков попросили за деньги расправиться с юристом, активно участвующего в разбирательствах. Об этом спустя 24 года следователям признался один из обвиняемых Владимир Семенюк, рассказал URA.RU информированный источник. «Семенюк заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого рассказал о совершенных убийствах. Он признался, что осенью в 2000 году к нему обратился некий Кремнев. Он попросил его „устранить“ юриста фабрики по производству кремов, где были какие-то споры. За услугу Кремнев пообещал денежное вознаграждение — 1000 долларов. Семенюк согласился, подтянул Константина Котика и Владислава Соболя. Вооружившись, они подъехали к дому юриста и стали ждать. Когда он вышел на улицу, то они выстрелили в него из пистолета и обреза, а затем скрылись», — сообщил инсайдер агентства. По его словам, Семенюк пообещал разделить полученную сумму с остальными. Новость по теме Член банды свердловских силовиков рассказал, как жестоко убил коммерсанта Ранее URA.RU писало об еще двух возможных преступлениях банды бывших милиционеров. В 2000 году они напали на коммерсанта с женщиной, чтобы отобрать деньги. Другое убийство произошло в доме на Асбестовском переулке, 7. Там нашли застреленными Олега Сергеева, который считался крупным наркосбытчиком, его маму и сожительницу. На зверское убийство экс-силовики могли пойти, чтобы взять контроль над Сергеевым и устроить передел на наркорынке. Всего фигуранты могли быть причастными к убийству шести человек. Следователи предъявили им обвинения по ст. 105 УК РФ (убийство). Ленинский районный суд арестовал четверых: Соболя, Котика, Семенюка и Олега Анучина (единственный гражданский в банде, был водителем). Избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы, последнему — Олегу Гирфанову — отказались следователи, не выйдя с ходатайством в суд. Объяснить решение в СК отказались. В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Его признали виновным в создании группировки из своих бывших подчиненных. Банда занималась торговлей наркотиками. Все, что известно о новом уголовном деле, в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Члены банды бывших свердловских милиционеров, обвиняемые в жестоких убийствах, могли совершить еще одно преступление осенью 2000-го в Екатеринбурге. Тогда был убит юрист местного предприятия, на котором шли споры. Экс-силовиков попросили за деньги расправиться с юристом, активно участвующего в разбирательствах. Об этом спустя 24 года следователям признался один из обвиняемых Владимир Семенюк, рассказал URA.RU информированный источник. «Семенюк заключил досудебное соглашение со следствием, в рамках которого рассказал о совершенных убийствах. Он признался, что осенью в 2000 году к нему обратился некий Кремнев. Он попросил его „устранить“ юриста фабрики по производству кремов, где были какие-то споры. За услугу Кремнев пообещал денежное вознаграждение — 1000 долларов. Семенюк согласился, подтянул Константина Котика и Владислава Соболя. Вооружившись, они подъехали к дому юриста и стали ждать. Когда он вышел на улицу, то они выстрелили в него из пистолета и обреза, а затем скрылись», — сообщил инсайдер агентства. По его словам, Семенюк пообещал разделить полученную сумму с остальными. Ранее URA.RU писало об еще двух возможных преступлениях банды бывших милиционеров. В 2000 году они напали на коммерсанта с женщиной, чтобы отобрать деньги. Другое убийство произошло в доме на Асбестовском переулке, 7. Там нашли застреленными Олега Сергеева, который считался крупным наркосбытчиком, его маму и сожительницу. На зверское убийство экс-силовики могли пойти, чтобы взять контроль над Сергеевым и устроить передел на наркорынке. Всего фигуранты могли быть причастными к убийству шести человек. Следователи предъявили им обвинения по ст. 105 УК РФ (убийство). Ленинский районный суд арестовал четверых: Соболя, Котика, Семенюка и Олега Анучина (единственный гражданский в банде, был водителем). Избирать меру пресечения, связанную с лишением свободы, последнему — Олегу Гирфанову — отказались следователи, не выйдя с ходатайством в суд. Объяснить решение в СК отказались. В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Его признали виновным в создании группировки из своих бывших подчиненных. Банда занималась торговлей наркотиками. Все, что известно о новом уголовном деле, в сюжете URA.RU.