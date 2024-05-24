Член банды свердловских силовиков рассказал, как жестоко убил коммерсанта

Банда свердловских милиционеров жестоко убила коммерсанта в 2000 году

25 мая 2024 в 14:43 Размер текста - 17 +

Бывшие сотрудники УВД хотели отобрать пакет с деньгами Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах В Екатеринбурге в 2000-м между школами были жестоко убиты коммерсант с подругой. В них выстрелили из пистолета и обреза, а добили монтировкой. О чудовищном преступлении спустя 24 года следователям рассказал бывший оперуполномоченный Владимир Семенюк, один из членов банды экс-милиционеров, которых обвиняют в серии убийств. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом. Семенюк заключил досудебное соглашение со следствием. В день убийства вместе с ним якобы были экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Владислав Соболь и бывший сотрудник городского УВД Константин Котик. «Семенюк на допросе сознался, что он с остальными (всего в банде пять человек — прим. URA.RU) действовал дерзко. На жертв они нападали открыто, номера на машинах не меняли, масок не носили. Так, в 2000-м, по словам Семенюка, они убили коммерсанта с женщиной. Знали, что у них с собой была какая-то сумма денег, хотели завладеть ею. Дождались пока жертвы зайдут за школы и убили. Семенюк признался, что выстрелил в мужчину из пистолета, а Соболь из обреза убил спутницу. Котик добил их монтировкой», — описал те события собеседник агентства. После этого обвиняемые забрали пакет с деньгами и убежали. Новость по теме Банду свердловских экс-милиционеров обвиняют в убийстве шестерых человек Напасть на бизнесмена якобы предложил четвертый участник банды — Олег Анучин (единственный гражданский в группировке). «Семенюк сказал, что Анучин, возможно, был знаком с коммерсантом. Назвать точную сумму, которой они планировали завладеть, не смог. Говорит, не помнит», — продолжил инсайдер. Оружием бывших милиционеров снабдил мужчина, проживавший в цыганском поселке Екатеринбурга. Тогда Семенюк еще работал в Кировском РУВД. «Тогдашний оперуполномоченный надавил на мужчину, который незаконно хранил оружие. Тот согласился добровольно отдать его им, чтобы избежать уголовной ответственности», — пояснил собеседник. После преступлений Семенюк разобрал свой пистолет и раскидал по мусорным бакам. Пятым фигурантом по делу является капитан Олег Гирфанов. Он единственный, кто сейчас находится на свободе. Остальных Ленинский районный суд отправил в СИЗО. Всем предъявлены обвинения за убийства двух и более лиц. Одним из эпизодов стала расправа над Олегом Сергеевым (считался крупным наркосбытчиком), его матерью и сожительницей. По версии следствия, экс-силовики застрелили их в доме на Асбестовском переулке, 7. Мотивом преступления мог стать передел на наркорынке. Якобы Соболь пытался взять под «крышу» Сергеева, но тот отказался. Раскрыть преступления удалось лишь спустя 24 года. Источник URA.RU не исключает, что убийств могло быть больше. В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Суд признал, что он организовал группировку из бывших подчиненных из городского УВД, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Все, что известно о новом уголовном деле, URA.RU собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге в 2000-м между школами были жестоко убиты коммерсант с подругой. В них выстрелили из пистолета и обреза, а добили монтировкой. О чудовищном преступлении спустя 24 года следователям рассказал бывший оперуполномоченный Владимир Семенюк, один из членов банды экс-милиционеров, которых обвиняют в серии убийств. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с делом. Семенюк заключил досудебное соглашение со следствием. В день убийства вместе с ним якобы были экс-начальник отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков (ОБНОН) Кировского РУВД Владислав Соболь и бывший сотрудник городского УВД Константин Котик. «Семенюк на допросе сознался, что он с остальными (всего в банде пять человек — прим. URA.RU) действовал дерзко. На жертв они нападали открыто, номера на машинах не меняли, масок не носили. Так, в 2000-м, по словам Семенюка, они убили коммерсанта с женщиной. Знали, что у них с собой была какая-то сумма денег, хотели завладеть ею. Дождались пока жертвы зайдут за школы и убили. Семенюк признался, что выстрелил в мужчину из пистолета, а Соболь из обреза убил спутницу. Котик добил их монтировкой», — описал те события собеседник агентства. После этого обвиняемые забрали пакет с деньгами и убежали. Напасть на бизнесмена якобы предложил четвертый участник банды — Олег Анучин (единственный гражданский в группировке). «Семенюк сказал, что Анучин, возможно, был знаком с коммерсантом. Назвать точную сумму, которой они планировали завладеть, не смог. Говорит, не помнит», — продолжил инсайдер. Оружием бывших милиционеров снабдил мужчина, проживавший в цыганском поселке Екатеринбурга. Тогда Семенюк еще работал в Кировском РУВД. «Тогдашний оперуполномоченный надавил на мужчину, который незаконно хранил оружие. Тот согласился добровольно отдать его им, чтобы избежать уголовной ответственности», — пояснил собеседник. После преступлений Семенюк разобрал свой пистолет и раскидал по мусорным бакам. Пятым фигурантом по делу является капитан Олег Гирфанов. Он единственный, кто сейчас находится на свободе. Остальных Ленинский районный суд отправил в СИЗО. Всем предъявлены обвинения за убийства двух и более лиц. Одним из эпизодов стала расправа над Олегом Сергеевым (считался крупным наркосбытчиком), его матерью и сожительницей. По версии следствия, экс-силовики застрелили их в доме на Асбестовском переулке, 7. Мотивом преступления мог стать передел на наркорынке. Якобы Соболь пытался взять под «крышу» Сергеева, но тот отказался. Раскрыть преступления удалось лишь спустя 24 года. Источник URA.RU не исключает, что убийств могло быть больше. В 2006 году Соболь был осужден на 15 лет. Суд признал, что он организовал группировку из бывших подчиненных из городского УВД, которая занималась торговлей героином. На свободу он вышел условно-досрочно. Все, что известно о новом уголовном деле, URA.RU собирает в отдельном сюжете.