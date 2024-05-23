Банду свердловских экс-милиционеров обвиняют в убийстве шестерых человек

24 мая 2024 в 13:36 Размер текста - 17 +

Под обвинения попали пять человек, четверо работали в милиции Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Екатеринбурге банду экс-милиционеров обвиняют в убийствах Банда экс-силовиков, обвиняемых в тройном убийстве в Екатеринбурге, также может быть причастна к смерти еще как минимум троих человек, среди которых директор юридической фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. «Оперативники ГУУР МВД РФ совместно с коллегами из свердловского главка полиции задержали четверых местных жителей, которые подозреваются в убийствах 24-летней давности. В апреле 2000 года в одной из квартир дома по переулку Асбестовскому были обнаружены тела хозяйки, ее сына и его сожительницы с огнестрельными ранениями. Затем было совершено убийство директора юрфирмы, спустя месяц нашли еще два тела с признаками насильственной смерти», — указано в сообщении ведомства на сайте «МВД Медиа». Сразу раскрыть преступления не удалось из-за недостаточной доказательной базы. Банда, по данным нескольких независимых источников URA.RU, состояла из пяти человек. Четверо из них работали в милиции Екатеринбурга: Владимир Семенюк был оперуполномоченным, Владислав Соболь — начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД, Константин Котик — сотрудником городского УВД, Олег Гирфанов тоже работал в Кировском отделе. Единственным гражданским был Олег Анучин. Все кроме Гирфанова, отправлены в СИЗО. СК отказался заявлять ходатайство о помещении пятого фигуранта под стражу. В ведомстве решение комментировать не стали. По словам другого источника, преступлений, которые совершили бывшие правоохранители, может быть и больше. Ранее они уже были судимы. Всю информации об уголовном деле агентство собирает в отдельном сюжете. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Банда экс-силовиков, обвиняемых в тройном убийстве в Екатеринбурге, также может быть причастна к смерти еще как минимум троих человек, среди которых директор юридической фирмы. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России. «Оперативники ГУУР МВД РФ совместно с коллегами из свердловского главка полиции задержали четверых местных жителей, которые подозреваются в убийствах 24-летней давности. В апреле 2000 года в одной из квартир дома по переулку Асбестовскому были обнаружены тела хозяйки, ее сына и его сожительницы с огнестрельными ранениями. Затем было совершено убийство директора юрфирмы, спустя месяц нашли еще два тела с признаками насильственной смерти», — указано в сообщении ведомства на сайте «МВД Медиа». Сразу раскрыть преступления не удалось из-за недостаточной доказательной базы. Банда, по данным нескольких независимых источников URA.RU, состояла из пяти человек. Четверо из них работали в милиции Екатеринбурга: Владимир Семенюк был оперуполномоченным, Владислав Соболь — начальником отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков Кировского РУВД, Константин Котик — сотрудником городского УВД, Олег Гирфанов тоже работал в Кировском отделе. Единственным гражданским был Олег Анучин. Все кроме Гирфанова, отправлены в СИЗО. СК отказался заявлять ходатайство о помещении пятого фигуранта под стражу. В ведомстве решение комментировать не стали. По словам другого источника, преступлений, которые совершили бывшие правоохранители, может быть и больше. Ранее они уже были судимы. Всю информации об уголовном деле агентство собирает в отдельном сюжете.