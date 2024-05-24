Мэр Нового Уренгоя поздравил выпускников

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в соцсети поздравил выпускников девятых и одиннадцатых классов с окончанием школы. Последний звонок в городе прозвучал для более двух тысяч школьников.
«Сегодня последний звонок прозвенел для 646 одиннадцатиклассников и 1439 девятиклассников. В добрый путь наши самые умные, яркие, талантливые, красивые и целеустремленные дети», — написал трогательные слова Воронов в своем telegram-канале.
Мэр также добавил, что впереди у ребят не менее трудная пора — экзамены. «Удачи!» — пожелал Воронов выпускникам.
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ранее выпускников и их учителей с последним звонком. Он выразил уверенность в том, что юные северяне справятся с любыми жизненными вызовами благодаря тем знаниям, которые им дали в ямальских школах.
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Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в соцсети поздравил выпускников девятых и одиннадцатых классов с окончанием школы. Последний звонок в городе прозвучал для более двух тысяч школьников. «Сегодня последний звонок прозвенел для 646 одиннадцатиклассников и 1439 девятиклассников. В добрый путь наши самые умные, яркие, талантливые, красивые и целеустремленные дети», — написал трогательные слова Воронов в своем telegram-канале. Мэр также добавил, что впереди у ребят не менее трудная пора — экзамены. «Удачи!» — пожелал Воронов выпускникам. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ранее выпускников и их учителей с последним звонком. Он выразил уверенность в том, что юные северяне справятся с любыми жизненными вызовами благодаря тем знаниям, которые им дали в ямальских школах.