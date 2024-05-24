Мэр Нового Уренгоя поздравил выпускников

25 мая 2024 в 16:46 Размер текста - 17 +

В городе последний звонок прозвенел для более двух тысяч школьников Фото: Денис Моргунов © URA.RU Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в соцсети поздравил выпускников девятых и одиннадцатых классов с окончанием школы. Последний звонок в городе прозвучал для более двух тысяч школьников. «Сегодня последний звонок прозвенел для 646 одиннадцатиклассников и 1439 девятиклассников. В добрый путь наши самые умные, яркие, талантливые, красивые и целеустремленные дети», — написал трогательные слова Воронов в своем telegram-канале. Мэр также добавил, что впереди у ребят не менее трудная пора — экзамены. «Удачи!» — пожелал Воронов выпускникам. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ранее выпускников и их учителей с последним звонком. Он выразил уверенность в том, что юные северяне справятся с любыми жизненными вызовами благодаря тем знаниям, которые им дали в ямальских школах. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Нового Уренгоя (ЯНАО) Андрей Воронов в соцсети поздравил выпускников девятых и одиннадцатых классов с окончанием школы. Последний звонок в городе прозвучал для более двух тысяч школьников. «Сегодня последний звонок прозвенел для 646 одиннадцатиклассников и 1439 девятиклассников. В добрый путь наши самые умные, яркие, талантливые, красивые и целеустремленные дети», — написал трогательные слова Воронов в своем telegram-канале. Мэр также добавил, что впереди у ребят не менее трудная пора — экзамены. «Удачи!» — пожелал Воронов выпускникам. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов поздравил ранее выпускников и их учителей с последним звонком. Он выразил уверенность в том, что юные северяне справятся с любыми жизненными вызовами благодаря тем знаниям, которые им дали в ямальских школах.