Полпред Якушев поздравил жителей Тобольска с Днем химика. Фото

Полпред Якушев поздравил жителей Тобольска с Днем химика. Фото

25 мая 2024 в 17:45 Размер текста - 17 +

Якушев поблагодарил СИБУР за развитие Тобольска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в открытии юбилейного праздничного мероприятия Дня химика в Тобольске. С торжественной речью он обратился к тюменцам, а также отметил вклад первопроходцев в развитии отрасли. «Этот день очень важен для города Тобольска и сегодня он особенный, потому что мы празднуем 50 лет с начала строительства нефтехимического комбината в этом городе. Сегодня мы в первую очередь должны вспомнить наших ветеранов, тех людей, кто закладывал фундамент развития экономики города. Им приходилось работать в достаточно сложных условиях», — передает заявление Якушева корреспондент URA.RU с места событий. Слова благодарности за развитие Тобольска Якушев выразил руководству компании СИБУР. Он назвал город настоящей «Жемчужиной Сибири». Открыл праздничное мероприятие губернатор Тюменской области Александр Моор. Также здесь присутствовали глава облдумы Фуат Сайфитдинов, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, а также мэр Тобольска Максим Афанасьев. На сцене были вручены благодарственные письма сотрудникам СИБУРА от имени полпреда, губернатора и правительства региона. Гендиректор компании СИБУР Михаил Карисалов был награжден знаком за заслуги перед Тюменской областью. Череда праздничных мероприятий стартовала в Тобольске с подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Тобольском и компанией СИБУР. Затем была заложена капсула времени на месте строительства отеля с термальным комплексом в рамках программы развития туризма в регионе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев принял участие в открытии юбилейного праздничного мероприятия Дня химика в Тобольске. С торжественной речью он обратился к тюменцам, а также отметил вклад первопроходцев в развитии отрасли. «Этот день очень важен для города Тобольска и сегодня он особенный, потому что мы празднуем 50 лет с начала строительства нефтехимического комбината в этом городе. Сегодня мы в первую очередь должны вспомнить наших ветеранов, тех людей, кто закладывал фундамент развития экономики города. Им приходилось работать в достаточно сложных условиях», — передает заявление Якушева корреспондент URA.RU с места событий. Слова благодарности за развитие Тобольска Якушев выразил руководству компании СИБУР. Он назвал город настоящей «Жемчужиной Сибири». Открыл праздничное мероприятие губернатор Тюменской области Александр Моор. Также здесь присутствовали глава облдумы Фуат Сайфитдинов, митрополит Тобольский и Тюменский Димитрий, а также мэр Тобольска Максим Афанасьев. На сцене были вручены благодарственные письма сотрудникам СИБУРА от имени полпреда, губернатора и правительства региона. Гендиректор компании СИБУР Михаил Карисалов был награжден знаком за заслуги перед Тюменской областью. Череда праздничных мероприятий стартовала в Тобольске с подписания трехстороннего соглашения о сотрудничестве между Тюменской областью, Тобольском и компанией СИБУР. Затем была заложена капсула времени на месте строительства отеля с термальным комплексом в рамках программы развития туризма в регионе.