В Тюмени днем 25 мая пропала семилетняя Арина Махмутова. Девочка ушла из дома по улице Ямской и пропала.
«Пропал ребенок! Махмутова Арина Руслановна, 2017 года рождения. 25 мая ушла из дома по улице Ямской в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — сообщают волонтеры поискового отряда «белая сова» в соцсети «ВКонтакте».
Девочка была одета в черный спортивный костюм, серебристый жилет. Арина носит очки, ушла из дома с фиолетовым самокатом. У пропавшей светло-русые волосы и худощавое телосложение. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ее местонахождении, просим позвонить по телефонам: 102, 8-3452-794164 или 8-932-323-9911.
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В Тюмени днем 25 мая пропала семилетняя Арина Махмутова. Девочка ушла из дома по улице Ямской и пропала. «Пропал ребенок! Махмутова Арина Руслановна, 2017 года рождения. 25 мая ушла из дома по улице Ямской в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — сообщают волонтеры поискового отряда «белая сова» в соцсети «ВКонтакте». Девочка была одета в черный спортивный костюм, серебристый жилет. Арина носит очки, ушла из дома с фиолетовым самокатом. У пропавшей светло-русые волосы и худощавое телосложение. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ее местонахождении, просим позвонить по телефонам: 102, 8-3452-794164 или 8-932-323-9911.