В Тюмени пропала 7-летняя девочка. Фото

25 мая 2024 в 20:07 Размер текста - 17 +

У девочки в момент пропажи с собой был самокат (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени днем 25 мая пропала семилетняя Арина Махмутова. Девочка ушла из дома по улице Ямской и пропала. «Пропал ребенок! Махмутова Арина Руслановна, 2017 года рождения. 25 мая ушла из дома по улице Ямской в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — сообщают волонтеры поискового отряда «белая сова» в соцсети «ВКонтакте». Девочка была одета в черный спортивный костюм, серебристый жилет. Арина носит очки, ушла из дома с фиолетовым самокатом. У пропавшей светло-русые волосы и худощавое телосложение. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ее местонахождении, просим позвонить по телефонам: 102, 8-3452-794164 или 8-932-323-9911. Арина Махмутова пропала в Тюмени 25 мая паблик поискового отряда «Белая сова-Тюмень», vk.com Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Тюмени днем 25 мая пропала семилетняя Арина Махмутова. Девочка ушла из дома по улице Ямской и пропала. «Пропал ребенок! Махмутова Арина Руслановна, 2017 года рождения. 25 мая ушла из дома по улице Ямской в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — сообщают волонтеры поискового отряда «белая сова» в соцсети «ВКонтакте». Девочка была одета в черный спортивный костюм, серебристый жилет. Арина носит очки, ушла из дома с фиолетовым самокатом. У пропавшей светло-русые волосы и худощавое телосложение. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ее местонахождении, просим позвонить по телефонам: 102, 8-3452-794164 или 8-932-323-9911.