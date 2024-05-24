24 мая 2024

В Тюмени пропала 7-летняя девочка. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская безопасность. Челябинск, самокат, дети, девочка, дорога, детская безопасность
У девочки в момент пропажи с собой был самокат (архивное фото) Фото:

В Тюмени днем 25 мая пропала семилетняя Арина Махмутова. Девочка ушла из дома по улице Ямской и пропала.

«Пропал ребенок! Махмутова Арина Руслановна, 2017 года рождения. 25 мая ушла из дома по улице Ямской в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — сообщают волонтеры поискового отряда «белая сова» в соцсети «ВКонтакте».

Девочка была одета в черный спортивный костюм, серебристый жилет. Арина носит очки, ушла из дома с фиолетовым самокатом. У пропавшей светло-русые волосы и худощавое телосложение. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ее местонахождении, просим позвонить по телефонам: 102, 8-3452-794164 или 8-932-323-9911.

Арина Махмутова пропала в Тюмени 25 мая
Арина Махмутова пропала в Тюмени 25 мая
Фото:

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В Тюмени днем 25 мая пропала семилетняя Арина Махмутова. Девочка ушла из дома по улице Ямской и пропала. «Пропал ребенок! Махмутова Арина Руслановна, 2017 года рождения. 25 мая ушла из дома по улице Ямской в Тюмени и до настоящего времени ее местоположение не установлено», — сообщают волонтеры поискового отряда «белая сова» в соцсети «ВКонтакте». Девочка была одета в черный спортивный костюм, серебристый жилет. Арина носит очки, ушла из дома с фиолетовым самокатом. У пропавшей светло-русые волосы и худощавое телосложение. Всех, кто может сообщить какую-либо информацию о ее местонахождении, просим позвонить по телефонам: 102, 8-3452-794164 или 8-932-323-9911.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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