RT: следственные действия на месте теракта в «Крокусе» завершены

25 мая 2024 в 21:27 Размер текста - 17 +

Следственные действия на месте завершены, сообщил источник RT Фото: Роман Наумов © URA.RU Следственные действия на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. «Следственные действия на месте теракта в „Крокусе“ завершены», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Ранее директор ФСБ Александр Бортников предоставлял новые данные о координаторах теракта. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Следственные действия на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. «Следственные действия на месте теракта в „Крокусе“ завершены», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Ранее директор ФСБ Александр Бортников предоставлял новые данные о координаторах теракта.