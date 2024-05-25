RT: следственные действия на месте теракта в «Крокусе» завершены

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Обстановка у Крокус Сити Холла. 27 марта 2024. Москва, крокус сити холл
Следственные действия на месте завершены, сообщил источник RT Фото:

Следственные действия на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

«Следственные действия на месте теракта в „Крокусе“ завершены», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Ранее директор ФСБ Александр Бортников предоставлял новые данные о координаторах теракта.

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Следственные действия на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах. «Следственные действия на месте теракта в „Крокусе“ завершены», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Ранее директор ФСБ Александр Бортников предоставлял новые данные о координаторах теракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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