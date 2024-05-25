RT: следственные действия на месте теракта в «Крокусе» завершены

Следственные действия на месте завершены, сообщил источник RT
Следственные действия на месте теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» завершены. Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.
«Следственные действия на месте теракта в „Крокусе“ завершены», — сообщает СМИ в своем telegram-канале. Ранее директор ФСБ Александр Бортников предоставлял новые данные о координаторах теракта.
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