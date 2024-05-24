Теракт в «Крокусе» координировали боевики ИГ*: главные заявления директора ФСБ

В марте 2024 года группа террористов открыла огонь по посетителям «Крокус Сити Холл» и подожгла концертный зал. Этот инцидент унес жизни 145 человек. Директор ФСБ РФ Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств — участников СНГ в Бишкеке, заявил, что действия террористов координировали члены афганского подразделения ИГ (»Исламское государство» — в России организация признана террористической в 2014). URA.RU собрало главные заявления Бортникова с выступления на заседании.
Теракт координировали боевики ИГ
По словам директора ФСБ, теракт в «Крокусе» координировала запрещенная в России организация — ИГ. Он также отметил, что в момент атаки по концертному залу, члены организации находились в афгано-пакистанской зоне.
Бортников подчеркнул, что расследование теракта ведется совместно со спецслужбами из Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Он поблагодарил коллег из СНГ за помочь в расследовании инцидента.
Киев имеет причастность к теракту
Однако он также заявил, что ГУР Минобороны Украины имеет непосредственное отношение к теракту в подмосковном «Крокус сити холле». Но он отметил, что следствие до сих пор продолжается. По его словам, Киев, терпя поражения на СВО, начал вести тактику «тотального террора».
Задержано более 20 человек после теракта в «Крокусе»
По делу теракта в «Крокус Сити Холл» задержали уже 20 человек. Бортников отметил, что в число задержанных входят как исполнители, так и пособники террористов.
Цель заказа теракта в «Крокусе»
Теракт должен был подорвать отношения стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. Бортников заявил, что политические оппоненты рассчитывали подобным актом разрушить уникальный межэтнический и межконфессиональный баланс.
Страны НАТО содействуют переправке наемников и террористов на Украину
Бортников также отметил, что страны НАТО оказывают поддержку в переправке наемников и террористов на Украину. По его словам, Украина под давлением Запада срывает все мирные инициативы, что усугубляет конфликт.
Молдавия может стать новым союзником НАТО
НАТО вынуждает Молдавию выступить против России и Белоруссии. Бортников уточнил, что североатлантический альянс «буквально втаскивает» страну в военное противостояние с РФ. По его мнению, Молдавия теряет свою независимость.
Возросла интенсивность киберопераций НАТО против СНГ
Возросла интенсивность наступательных киберопераций НАТО против критической информационной инфраструктуры стран СНГ. По словам Бортникова, под ударом постоянно находятся компьютерные системы государственной сферы, промышленного, энергетического, транспортного комплексов и банковского сектора.
Англосаксы желают закрепиться в Центральной Азии
Директор ФСБ сообщил, что англосаксы любым путем, в том числе путем давления на руководство стран СНГ, хотят закрепиться в Центральной Азии и влиять на регион. Он отметил, что они хотят использовать местность как площадку взаимодействия на весь регион.
Санкции запада против партнеров России
По словам Бортникова, США и Великобритания под прикрытием санкций против партнеров России хотят установить тотальный контроль над торговыми и финансовыми операциями в СНГ. Он отметил, что это даст возможность подорвать экономику любого государства.
Ситуация в СНГ остается напряженной
Директор ФСБ также отметил тяжесть ситуации в СНГ и в мире. Бортников заявил, что она остаётся напряжённой. США, Великобритания и их союзники по НАТО применяют весь арсенал «гибридной» войны. По его словам, они стремятся сохранить глобальное доминирование и не брезгуют поддерживать террористические режимы.
* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — признана в России террористической организацией.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.