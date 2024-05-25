Певицу Ники Минаж арестовали в Амстердаме с наркотиками

25 мая 2024 в 21:54 Размер текста - 17 +

Ники Минаж была арестована в аэропорту Амстердама Фото: AP/TASS Американская певица и рэп-исполнительница Ники Минаж арестована в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl. «Рэперша и певица Ники Минаж была арестована в аэропорту Схипхол. <…> Говорят, что певица взяла с собой легкие наркотики», — сообщает портал. Однако в местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания. Ники Минаж родилась 8 декабря 1982 года в пригороде Порт-оф-Спейна — столицы Тринидада и Тобаго. Исполнительница популярна в США. Ее главные хиты — «Beauty and a Beat», «Va Va Voom» и «Pound the Alarm». Кроме того, она известна своими откровенными образами. Так, певица приняла участие в модном балу Met Gala 2024. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американская певица и рэп-исполнительница Ники Минаж арестована в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl. «Рэперша и певица Ники Минаж была арестована в аэропорту Схипхол. <…> Говорят, что певица взяла с собой легкие наркотики», — сообщает портал. Однако в местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания. Ники Минаж родилась 8 декабря 1982 года в пригороде Порт-оф-Спейна — столицы Тринидада и Тобаго. Исполнительница популярна в США. Ее главные хиты — «Beauty and a Beat», «Va Va Voom» и «Pound the Alarm». Кроме того, она известна своими откровенными образами. Так, певица приняла участие в модном балу Met Gala 2024.