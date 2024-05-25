Певицу Ники Минаж арестовали в Амстердаме с наркотиками

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
файл
Ники Минаж была арестована в аэропорту Амстердама Фото:

Американская певица и рэп-исполнительница Ники Минаж арестована в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl.

«Рэперша и певица Ники Минаж была арестована в аэропорту Схипхол. <…> Говорят, что певица взяла с собой легкие наркотики», — сообщает портал. Однако в местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания.

Ники Минаж родилась 8 декабря 1982 года в пригороде Порт-оф-Спейна — столицы Тринидада и Тобаго. Исполнительница популярна в США. Ее главные хиты — «Beauty and a Beat», «Va Va Voom» и «Pound the Alarm». Кроме того, она известна своими откровенными образами. Так, певица приняла участие в модном балу Met Gala 2024.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Американская певица и рэп-исполнительница Ники Минаж арестована в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Об этом сообщает нидерландское издание NU.nl. «Рэперша и певица Ники Минаж была арестована в аэропорту Схипхол. <…> Говорят, что певица взяла с собой легкие наркотики», — сообщает портал. Однако в местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания. Ники Минаж родилась 8 декабря 1982 года в пригороде Порт-оф-Спейна — столицы Тринидада и Тобаго. Исполнительница популярна в США. Ее главные хиты — «Beauty and a Beat», «Va Va Voom» и «Pound the Alarm». Кроме того, она известна своими откровенными образами. Так, певица приняла участие в модном балу Met Gala 2024.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...