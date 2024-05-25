Чем известна певица Ники Минаж, которую арестовали в Амстердаме

Певицу Ники Минаж задержали в голландском аэропорту Схипхол из-за наркотиков

26 мая 2024 в 00:43 Размер текста - 17 +

Певицу задержали в аэропорту Амстердама из-за легких наркотиков Фото: Автор: Kay Blake/Zuma\TASS Американскую певицу и рэп-исполнительницу Ники Минаж арестовали в аэропорту Амстердама. Говорят, что исполнительница взяла с собой легкие наркотики, но в местной полиции отказались комментировать информацию. О том, кто такая Ники Минаж, про ее карьеру, личную жизнь и задержание — в материале URA.RU. Личная жизнь певицы Оника Таня Мараж, известная миру как Ники Минаж, родилась 8 декабря 1982 года в карибской Республике Тринидад и Тобаго. Воспитанием будущей звезды и ее брата занималась бабушка, пока их родители пытались обустроиться в США. Переезд к родителям в Квинс, штат Нью-Йорк, обернулся новыми трудностями: отец стал зависим от наркотиков и алкоголя, что негативно отразилось на семейной жизни. Невзирая на тяжелое детство, Оника в 2004 году стала частью рэп-группы «Hoodstars». Вскоре она поняла, что для достижения успеха ей необходимо идти своим путем, что привело ее к созданию демо-версий песен и активному продвижению своего творчества в интернете. Карьера Ники Минаж Встреча с Лил Уэйном стала решающим моментом в ее карьере: она подписала контракт с его лейблом Young Money и быстро завоевала признание, став первой женщиной-артисткой лейбла. В ноябре 2010 года вышла первая студийная пластинка Ники Минаж «Pink Friday», которая стала хитом. Ники стала первой исполнительницей, у которой одновременно семь песен находятся в чарте Billboard Hot 100. Синглы «Your Love» и «Super Bass» заняли верхние строчки хит-парадов. Такие песни Ники Минаж, как «Superbass», «Starships», «Anaconda» и «Chun-Li», стали культовыми. Она не только внесла свой вклад в развитие жанра рэпа, но и расширила границы для женщин в музыкальной индустрии. Участие в благотворительности Ники Минаж тайно помогала жителям деревни в Индии. Благодаря ее стараниям там было построено два питьевых колодца, открылись компьютерный центр, швейная мастерская и была создана программа, направленная на обучение жителей. Помимо этого певица предложила фанатам присылать ей свои документы с положительными оценками, чтобы она оплачивала их обучение — в ходе этого Ники Минаж создала свой благотворительный фонд, направленный на поддержку учеников и на помощь нуждающимся, которым смогут отправлять пожертвования любые люди. Арест Ники Минаж в Амстердаме Певицу арестовали в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Сообщается, что певица взяла с собой легкие наркотики. В местной полиции отказались давать комментарий изданию NU.nl касательно подтверждения или опровержения задержания. Свое задержание Минаж транслировала у себя в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). На кадрах артистка спорит с сотрудником военной полиции и говорит, что у нее нет при себе никаких наркотиков. Затем офицер велит ей сесть в фургон для задержанных, на что рэперша отвечает, что ей нужен адвокат. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американскую певицу и рэп-исполнительницу Ники Минаж арестовали в аэропорту Амстердама. Говорят, что исполнительница взяла с собой легкие наркотики, но в местной полиции отказались комментировать информацию. О том, кто такая Ники Минаж, про ее карьеру, личную жизнь и задержание — в материале URA.RU. Оника Таня Мараж, известная миру как Ники Минаж, родилась 8 декабря 1982 года в карибской Республике Тринидад и Тобаго. Воспитанием будущей звезды и ее брата занималась бабушка, пока их родители пытались обустроиться в США. Переезд к родителям в Квинс, штат Нью-Йорк, обернулся новыми трудностями: отец стал зависим от наркотиков и алкоголя, что негативно отразилось на семейной жизни. Невзирая на тяжелое детство, Оника в 2004 году стала частью рэп-группы «Hoodstars». Вскоре она поняла, что для достижения успеха ей необходимо идти своим путем, что привело ее к созданию демо-версий песен и активному продвижению своего творчества в интернете. Встреча с Лил Уэйном стала решающим моментом в ее карьере: она подписала контракт с его лейблом Young Money и быстро завоевала признание, став первой женщиной-артисткой лейбла. В ноябре 2010 года вышла первая студийная пластинка Ники Минаж «Pink Friday», которая стала хитом. Ники стала первой исполнительницей, у которой одновременно семь песен находятся в чарте Billboard Hot 100. Синглы «Your Love» и «Super Bass» заняли верхние строчки хит-парадов. Такие песни Ники Минаж, как «Superbass», «Starships», «Anaconda» и «Chun-Li», стали культовыми. Она не только внесла свой вклад в развитие жанра рэпа, но и расширила границы для женщин в музыкальной индустрии. Ники Минаж тайно помогала жителям деревни в Индии. Благодаря ее стараниям там было построено два питьевых колодца, открылись компьютерный центр, швейная мастерская и была создана программа, направленная на обучение жителей. Помимо этого певица предложила фанатам присылать ей свои документы с положительными оценками, чтобы она оплачивала их обучение — в ходе этого Ники Минаж создала свой благотворительный фонд, направленный на поддержку учеников и на помощь нуждающимся, которым смогут отправлять пожертвования любые люди. Певицу арестовали в аэропорту Амстердама за хранение наркотиков. Сообщается, что певица взяла с собой легкие наркотики. В местной полиции отказались давать комментарий изданию NU.nl касательно подтверждения или опровержения задержания. Свое задержание Минаж транслировала у себя в Instagram (принадлежит Meta, признана в РФ экстремистской и запрещена). На кадрах артистка спорит с сотрудником военной полиции и говорит, что у нее нет при себе никаких наркотиков. Затем офицер велит ей сесть в фургон для задержанных, на что рэперша отвечает, что ей нужен адвокат.