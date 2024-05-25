В Амстердаме отпустили Ники Минаж после задержания в аэропорту с наркотиками

Американскую певицу Ники Минаж освободили из-под стражи после того, как она была арестована в аэропорту Амстердама из-за хранения наркотиков. Об этом сообщают СМИ.
«Ники Минаж была освобождена из-под стражи. Исполнительницу оштрафовали и ей разрешили „продолжить свое путешествие“», — сообщило издание NBC News. Певица ехала в Манчестер (Англия) из Амстердама на концерт в рамках своего мирового тура «Pink Friday 2 World Tour».
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Американскую певицу Ники Минаж освободили из-под стражи после того, как она была арестована в аэропорту Амстердама из-за хранения наркотиков. Об этом сообщают СМИ. «Ники Минаж была освобождена из-под стражи. Исполнительницу оштрафовали и ей разрешили „продолжить свое путешествие“», — сообщило издание NBC News. Певица ехала в Манчестер (Англия) из Амстердама на концерт в рамках своего мирового тура «Pink Friday 2 World Tour». Сообщалось, что Минаж арестовали за хранение наркотиков в аэропорту Схипхол. В местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания.