В Амстердаме отпустили Ники Минаж после задержания в аэропорту с наркотиками

26 мая 2024 в 02:05 Размер текста - 17 +

Ники Минаж оштрафовали и освободили из-под стражи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Американскую певицу Ники Минаж освободили из-под стражи после того, как она была арестована в аэропорту Амстердама из-за хранения наркотиков. Об этом сообщают СМИ. «Ники Минаж была освобождена из-под стражи. Исполнительницу оштрафовали и ей разрешили „продолжить свое путешествие“», — сообщило издание NBC News . Певица ехала в Манчестер (Англия) из Амстердама на концерт в рамках своего мирового тура «Pink Friday 2 World Tour». Новость по теме Чем известна певица Ники Минаж, которую арестовали в Амстердаме Сообщалось, что Минаж арестовали за хранение наркотиков в аэропорту Схипхол. В местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Американскую певицу Ники Минаж освободили из-под стражи после того, как она была арестована в аэропорту Амстердама из-за хранения наркотиков. Об этом сообщают СМИ. «Ники Минаж была освобождена из-под стражи. Исполнительницу оштрафовали и ей разрешили „продолжить свое путешествие“», — сообщило издание NBC News. Певица ехала в Манчестер (Англия) из Амстердама на концерт в рамках своего мирового тура «Pink Friday 2 World Tour». Сообщалось, что Минаж арестовали за хранение наркотиков в аэропорту Схипхол. В местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания.