25 мая 2024

В Амстердаме отпустили Ники Минаж после задержания в аэропорту с наркотиками

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Ники Минаж оштрафовали и освободили из-под стражи Фото:

Американскую певицу Ники Минаж освободили из-под стражи после того, как она была арестована в аэропорту Амстердама из-за хранения наркотиков. Об этом сообщают СМИ.

«Ники Минаж была освобождена из-под стражи. Исполнительницу оштрафовали и ей разрешили „продолжить свое путешествие“», — сообщило издание NBC News. Певица ехала в Манчестер (Англия) из Амстердама на концерт в рамках своего мирового тура «Pink Friday 2 World Tour».

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Сообщалось, что Минаж арестовали за хранение наркотиков в аэропорту Схипхол. В местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания.

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Американскую певицу Ники Минаж освободили из-под стражи после того, как она была арестована в аэропорту Амстердама из-за хранения наркотиков. Об этом сообщают СМИ. «Ники Минаж была освобождена из-под стражи. Исполнительницу оштрафовали и ей разрешили „продолжить свое путешествие“», — сообщило издание NBC News. Певица ехала в Манчестер (Англия) из Амстердама на концерт в рамках своего мирового тура «Pink Friday 2 World Tour». Сообщалось, что Минаж арестовали за хранение наркотиков в аэропорту Схипхол. В местной полиции отказались давать комментарий изданию касательно подтверждения или опровержения задержания.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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