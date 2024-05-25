25 мая 2024

В Италии запретили Украине бить по РФ ракетами НАТО

© Служба новостей «URA.RU»
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В Италии не поддерживают решения Киева бить по РФ ракетами НАТО
В Италии не поддерживают решения Киева бить по РФ ракетами НАТО Фото:

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что вооружение, поставляемое Украине со стороны Италии, должно применяться исключительно в пределах украинской территории. Это заявление он сделал на фоне обсуждения использования западного оружия в конфликте c РФ.

«Выбор Киева — это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину. И военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», — отметил Таяни, сообщает агентство Adnkronos.

Эти комментарии последовали за высказыванием Столтенберга о возможности пересмотра политики НАТО. Генсек НАТО хочет пересмотреть мнение относительно использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по объектам на территории России, что было озвучено им в интервью The Economist.

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Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что вооружение, поставляемое Украине со стороны Италии, должно применяться исключительно в пределах украинской территории. Это заявление он сделал на фоне обсуждения использования западного оружия в конфликте c РФ. «Выбор Киева — это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину. И военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», — отметил Таяни, сообщает агентство Adnkronos. Эти комментарии последовали за высказыванием Столтенберга о возможности пересмотра политики НАТО. Генсек НАТО хочет пересмотреть мнение относительно использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по объектам на территории России, что было озвучено им в интервью The Economist.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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