В Италии запретили Украине бить по РФ ракетами НАТО

Министр иностранных дел Италии Антонио Таяни подчеркнул, что вооружение, поставляемое Украине со стороны Италии, должно применяться исключительно в пределах украинской территории. Это заявление он сделал на фоне обсуждения использования западного оружия в конфликте c РФ.
«Выбор Киева — это выбор Киева, но мы не отправим ни одного итальянского военного на Украину. И военное оборудование, которое отправляет Италия, должно использоваться внутри Украины», — отметил Таяни, сообщает агентство Adnkronos.
Эти комментарии последовали за высказыванием Столтенберга о возможности пересмотра политики НАТО. Генсек НАТО хочет пересмотреть мнение относительно использования Украиной западного вооружения для нанесения ударов по объектам на территории России, что было озвучено им в интервью The Economist.
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