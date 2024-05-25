У тюменцев в два раза вырос спрос на установку окон и остекление балконов

26 мая 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

К специалистам по работе с балконами стали обращаться в два раза чаще Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Тюменцы в апреле и мае 2024 года в два раза чаще стали обращаться к мастерам по остеклению балконов, установке и ремонту окон. Об этом URA.RU сообщила руководитель категории «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светлана Филимонова. «В апреле—мае по сравнению с февралем-мартом 2024 года жители Тюменской области стали в два раза чаще (+98%) обращаться к мастерам по установке и ремонту окон и остеклению балконов. Отдельно к специалистам по ремонту окон жители стали обращаться на 78% чаще, а к специалистам по работе с балконами стали обращаться в два раза чаще (128%)», — рассказала Филимонова. В области стоимость установки или ремонта окон и балконов за последние два месяца не изменилась и начинается от 500 рублей за услугу. По словам специалиста, стоимость может меняться в зависимости от сложности услуги и используемых материалов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тюменцы в апреле и мае 2024 года в два раза чаще стали обращаться к мастерам по остеклению балконов, установке и ремонту окон. Об этом URA.RU сообщила руководитель категории «Строительство и ремонт» в «Авито Услугах» Светлана Филимонова. «В апреле—мае по сравнению с февралем-мартом 2024 года жители Тюменской области стали в два раза чаще (+98%) обращаться к мастерам по установке и ремонту окон и остеклению балконов. Отдельно к специалистам по ремонту окон жители стали обращаться на 78% чаще, а к специалистам по работе с балконами стали обращаться в два раза чаще (128%)», — рассказала Филимонова. В области стоимость установки или ремонта окон и балконов за последние два месяца не изменилась и начинается от 500 рублей за услугу. По словам специалиста, стоимость может меняться в зависимости от сложности услуги и используемых материалов.