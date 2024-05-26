Зеленский обратился к Си Цзиньпину после наступления России под Харьковом

Зеленский призвал Си Цзиньпина принять участие в саммите по Украине в Швейцарии
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский,  stock
Владимир Зеленский опубликовал видеобращение после наступления ВС РФ в Харьковской области Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину и США из-за наступления ВС РФ в Харьковской области. Он также призвал страны принять участие в саммите по миру.

«Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту США Джо Байдену, к президенту Си. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Зеленский снят на фоне здания в Харьковской области.

Зеленский говорит про саммит в Швейцарии по поводу урегулирования конфликта на Украине. Россию на него не пригласили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что любой диалог по такой теме без участия Москвы будет несостоятельным. Подробнее про саммит в Швейцарии, который состоится в июне, — в материале URA.RU.

Россия стала активно наступать на харьковском направлении в середине мая. У этой операции есть несколько целей, среди которых — растянуть подразделения ВСУ по линии фронта, а также обезопасить Белгород от обстрелов ВСУ.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава Украины Владимир Зеленский обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину и США из-за наступления ВС РФ в Харьковской области. Он также призвал страны принять участие в саммите по миру. «Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту США Джо Байдену, к президенту Си. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Зеленский снят на фоне здания в Харьковской области. Зеленский говорит про саммит в Швейцарии по поводу урегулирования конфликта на Украине. Россию на него не пригласили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что любой диалог по такой теме без участия Москвы будет несостоятельным. Подробнее про саммит в Швейцарии, который состоится в июне, — в материале URA.RU. Россия стала активно наступать на харьковском направлении в середине мая. У этой операции есть несколько целей, среди которых — растянуть подразделения ВСУ по линии фронта, а также обезопасить Белгород от обстрелов ВСУ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...