Зеленский обратился к Си Цзиньпину после наступления России под Харьковом

Зеленский призвал Си Цзиньпина принять участие в саммите по Украине в Швейцарии

26 мая 2024 в 12:39 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский опубликовал видеобращение после наступления ВС РФ в Харьковской области Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Украины Владимир Зеленский обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину и США из-за наступления ВС РФ в Харьковской области. Он также призвал страны принять участие в саммите по миру. «Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту США Джо Байдену, к президенту Си. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Зеленский снят на фоне здания в Харьковской области. Зеленский говорит про саммит в Швейцарии по поводу урегулирования конфликта на Украине. Россию на него не пригласили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что любой диалог по такой теме без участия Москвы будет несостоятельным. Подробнее про саммит в Швейцарии, который состоится в июне, — в материале URA.RU. Россия стала активно наступать на харьковском направлении в середине мая. У этой операции есть несколько целей, среди которых — растянуть подразделения ВСУ по линии фронта, а также обезопасить Белгород от обстрелов ВСУ. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Украины Владимир Зеленский обратился к китайскому лидеру Си Цзиньпину и США из-за наступления ВС РФ в Харьковской области. Он также призвал страны принять участие в саммите по миру. «Я обращаюсь к лидерам мира, которые пока в стороне от глобальных усилий по подготовке саммита мира: к президенту США Джо Байдену, к президенту Си. Пожалуйста, проявите ваше лидерство в приближении мира действительно мира, а не паузы между ударами», — заявил Владимир Зеленский в видеообращении, которое опубликовано в его telegram-канале. Зеленский снят на фоне здания в Харьковской области. Зеленский говорит про саммит в Швейцарии по поводу урегулирования конфликта на Украине. Россию на него не пригласили. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что любой диалог по такой теме без участия Москвы будет несостоятельным. Подробнее про саммит в Швейцарии, который состоится в июне, — в материале URA.RU. Россия стала активно наступать на харьковском направлении в середине мая. У этой операции есть несколько целей, среди которых — растянуть подразделения ВСУ по линии фронта, а также обезопасить Белгород от обстрелов ВСУ.