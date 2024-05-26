Гидролог рассказал, зачем Украина открыла шлюзы на ДнепроГЭС

Открытие Украиной шлюзов на Днепропетровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) могло быть совершено в военных целях, чтобы нанести ущерб России. Об этом сообщил гидролог из Института водных проблем Российской академии наук Михаил Болгов.
«Для оценки рисков затопления надо понимать, с какой целью сбрасывается вода: технологические попуски для обеспечения безопасности плотины или, например, обводнения дельты либо в военных целях», — передает РБК слова Болгова. Он добавили, что в любом случае могут быть затоплены отдельные участки, которые попали в соответствующую зону.
Также Болгов отметил, что Энергодару, возможно, ничего не грозит в случае затопления. Это связано с тем, что все системы и площадки Запорожской АЭС рассчитываются на самый высокий уровень надежности.
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