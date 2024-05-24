ВСУ открыли все шлюзы на плотине ДнепроГЭС: чем важна станция и есть ли угроза потопа

ВСУ открыли шлюзы на плотине ДнепроГЭС

25 мая 2024 в 02:14 Размер текста - 17 +

Последствия от сброса огромного потока воды с ДнепроГЭС могут быть огромны Фото: Сергей Величкин/РИА Новости Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу 25 мая открыли все шлюзы на плотине Днепровской ГЭС, которая находится в подконтрольном Киеву Запорожье. В случае диверсии главной целью для ВСУ станет Запорожская АЭС, которая находится всего в 70 километрах. Пока массовый сброс воды продолжается, пребывать она будет в течение нескольких дней. Чем известна ДнепроГЭС и есть ли угроза подтопления населенных пунктов — в материале на URA.RU. ВСУ могли применить ДнепроГЭС в военных целях Потоп из-за открытия шлюзов на плотине ДнепроГЭС не грозит населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области, заявил Сальдо. Но есть риски подтопления островов в дельте Днепра. Для Запорожской АЭС рисков также нет. С другой стороны, согласно выводам спасателей, последствия от неконтролируемого сброса воды могут быть огромные. 20-метровая волна может обрушиться на Запорожье и затопить город. Вода всего за несколько часов поднимется на 12 сантиметров и задержится в городе не менее, чем на четыре дня. В зону затопление попадут жилых дома, семь больниц, школы, детские сады, железная дорога. На поверхность попадут токсичные отходы коллектора. В аварийную зону попадут более 100 тысяч человек. Основной целью диверсии на ДнепроГЭС для ВСУ станет Запорожская АЭС. Как устроена ДнепроГЭС — крупнейшая ГЭС Украины ДнепроГЭС является самой мощной гидроэлектростанцией, построенной на Днепре. Она была первой ГЭС в истории Украины и ее строительство стало выдающимся событием в электрификации СССР. ГЭС запустили в 1932 году и вскоре она стала пятой самой мощной ступенью Днепровского каскада. Мощность ДнепроГЭС равна 1569 МВт. В год гидроэлектростанция вырабатывает до 4008 млн киловатт в час и дает 10% суточного распределения электроэнергии Украины. ДнепроГЭС находится в 70 километров от Запорожской АЭС. Принадлежит компании «Укргидроэнерго». Самая мощная электростанция Европы ДнепроГЭС считалась самой крупной станцией в СССР и Европе до 1956 года. Она стала главным источником электроэнергии для нескольких огромных промпредприятий Запорожской области — Днепровского промкомбината, «Днепроспецстали» и других предприятий. За историю своего существования станция была разрушена несколько раз. В конце лета 1941 года ее взорвали, а позднее восстановили немцы. В 1943 Днепровскую ГЭС снова разрушили и восстановили лишь после окончания Второй мировой войны. В 1980 году мощность гидроузла выросла до 1569 МВт, когда завершилось строительство второй очереди станции. Сейчас ДнепроГЭС входит в единую энергетическую систему Украины, где выполняет роль «пикового регулятора». Станция автоматизирована, имеет телеизмерение и телеуправление центрального оборудования. ДнепроГЭС строили американцы. У советских и европейских специалистов в то время отсутствовал опыт строительства крупных гидротехнических объектов. До сих пор на станции ни разу не проводился капитальный ремонт. В 2010-х годах эксперты отмечали, что некоторые украинские дамбы на Днепре находятся в опасном состоянии и им необходим ремонт. В 2019 году объект признали аварийным. До 1956 года Днепровская ГЭС считалась крупнейшей станцией во всей Европе Фото: Дворный/РИА Новости ДнепроГЭС во время спецоперации Город Запорожье контролируют ВСУ и Киев в любой момент может устроить провокацию на Днепровской ГЭС, отмечал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Еще в октябре 2022 года он отметил «нездоровую активность» в отношении гидроэлектростанции. В июле 2022 года мосты на подконтрольной Украине территории Запорожья, в том числе ДнепроГЭС, заминировали ВСУ, про что также сообщил Рогов. Предполагалось, что в случае успеха в подрыве мостов можно будет обвинить российских военных. Крупнейшая ГЭС Украины остановила работу из-за повреждения и пожара 22 марта 2024 года. Как сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, причиной повреждения стала ракетная атака. Еще в 2022 году Рогов заявил о «нездоровой активности» в отношении ДнепроГЭСа Фото: Всеволод Тарасевич/РИА Новости Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ночь на субботу 25 мая открыли все шлюзы на плотине Днепровской ГЭС, которая находится в подконтрольном Киеву Запорожье. В случае диверсии главной целью для ВСУ станет Запорожская АЭС, которая находится всего в 70 километрах. Пока массовый сброс воды продолжается, пребывать она будет в течение нескольких дней. Чем известна ДнепроГЭС и есть ли угроза подтопления населенных пунктов — в материале на URA.RU. Потоп из-за открытия шлюзов на плотине ДнепроГЭС не грозит населенным пунктам прибрежной зоны Херсонской области, заявил Сальдо. Но есть риски подтопления островов в дельте Днепра. Для Запорожской АЭС рисков также нет. С другой стороны, согласно выводам спасателей, последствия от неконтролируемого сброса воды могут быть огромные. 20-метровая волна может обрушиться на Запорожье и затопить город. Вода всего за несколько часов поднимется на 12 сантиметров и задержится в городе не менее, чем на четыре дня. В зону затопление попадут жилых дома, семь больниц, школы, детские сады, железная дорога. На поверхность попадут токсичные отходы коллектора. В аварийную зону попадут более 100 тысяч человек. Основной целью диверсии на ДнепроГЭС для ВСУ станет Запорожская АЭС. ДнепроГЭС является самой мощной гидроэлектростанцией, построенной на Днепре. Она была первой ГЭС в истории Украины и ее строительство стало выдающимся событием в электрификации СССР. ГЭС запустили в 1932 году и вскоре она стала пятой самой мощной ступенью Днепровского каскада. Мощность ДнепроГЭС равна 1569 МВт. В год гидроэлектростанция вырабатывает до 4008 млн киловатт в час и дает 10% суточного распределения электроэнергии Украины. ДнепроГЭС находится в 70 километров от Запорожской АЭС. Принадлежит компании «Укргидроэнерго». ДнепроГЭС считалась самой крупной станцией в СССР и Европе до 1956 года. Она стала главным источником электроэнергии для нескольких огромных промпредприятий Запорожской области — Днепровского промкомбината, «Днепроспецстали» и других предприятий. За историю своего существования станция была разрушена несколько раз. В конце лета 1941 года ее взорвали, а позднее восстановили немцы. В 1943 Днепровскую ГЭС снова разрушили и восстановили лишь после окончания Второй мировой войны. В 1980 году мощность гидроузла выросла до 1569 МВт, когда завершилось строительство второй очереди станции. Сейчас ДнепроГЭС входит в единую энергетическую систему Украины, где выполняет роль «пикового регулятора». Станция автоматизирована, имеет телеизмерение и телеуправление центрального оборудования. ДнепроГЭС строили американцы. У советских и европейских специалистов в то время отсутствовал опыт строительства крупных гидротехнических объектов. До сих пор на станции ни разу не проводился капитальный ремонт. В 2010-х годах эксперты отмечали, что некоторые украинские дамбы на Днепре находятся в опасном состоянии и им необходим ремонт. В 2019 году объект признали аварийным. Город Запорожье контролируют ВСУ и Киев в любой момент может устроить провокацию на Днепровской ГЭС, отмечал член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Еще в октябре 2022 года он отметил «нездоровую активность» в отношении гидроэлектростанции. В июле 2022 года мосты на подконтрольной Украине территории Запорожья, в том числе ДнепроГЭС, заминировали ВСУ, про что также сообщил Рогов. Предполагалось, что в случае успеха в подрыве мостов можно будет обвинить российских военных. Крупнейшая ГЭС Украины остановила работу из-за повреждения и пожара 22 марта 2024 года. Как сообщил директор «Укргидроэнерго» Игорь Сирота, причиной повреждения стала ракетная атака.