Netflix снова начал выпускать дубляж на русском языке

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На Netflix вернулся русский дубляж
На Netflix вернулся русский дубляж Фото:

Стриминговый сервис Netflix возобновил выпуск русскоязычного дубляжа для фильмов и сериалов. Об этом сообщили в telegram-каналах.

«С русской озвучкой можно посмотреть фильм „Вуди Вудпекер едет в лагерь“, „Атлас“ с Дженнифер Лопез и новый сезон „Бриджертонов“, — говорится в сообщении telegram-канала Share. Отмечается, что за дублирование отвечает компания Videofilm International, базирующаяся в Израиле.

Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостановил работу на территории России в марте 2022 года. Сообщалось, что решение было принято на фоне проведения спецоперации на Украине. Доступ к Netflix в России по-прежнему ограничен, и для его использования требуется VPN.

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Стриминговый сервис Netflix возобновил выпуск русскоязычного дубляжа для фильмов и сериалов. Об этом сообщили в telegram-каналах. «С русской озвучкой можно посмотреть фильм „Вуди Вудпекер едет в лагерь“, „Атлас“ с Дженнифер Лопез и новый сезон „Бриджертонов“, — говорится в сообщении telegram-канала Share. Отмечается, что за дублирование отвечает компания Videofilm International, базирующаяся в Израиле. Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостановил работу на территории России в марте 2022 года. Сообщалось, что решение было принято на фоне проведения спецоперации на Украине. Доступ к Netflix в России по-прежнему ограничен, и для его использования требуется VPN.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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