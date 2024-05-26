Netflix снова начал выпускать дубляж на русском языке

Стриминговый сервис Netflix возобновил выпуск русскоязычного дубляжа для фильмов и сериалов. Об этом сообщили в telegram-каналах.
«С русской озвучкой можно посмотреть фильм „Вуди Вудпекер едет в лагерь“, „Атлас“ с Дженнифер Лопез и новый сезон „Бриджертонов“, — говорится в сообщении telegram-канала Share. Отмечается, что за дублирование отвечает компания Videofilm International, базирующаяся в Израиле.
Американский стриминговый сервис фильмов и сериалов Netflix приостановил работу на территории России в марте 2022 года. Сообщалось, что решение было принято на фоне проведения спецоперации на Украине. Доступ к Netflix в России по-прежнему ограничен, и для его использования требуется VPN.
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