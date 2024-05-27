Полковник Алехин заявил о прорыве ВС РФ на купянском направлении из-за маневра ВСУ

Полковник Алехин: ВС РФ приблизились к важным точкам на купянском направлении

ВСУ пожертвовали Купянским направлением, сказал Геннадий Алехин Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

ВСУ оголили фронт на купянском направлении, перебросив войска на север, что позволило российским военным совершить прорыв. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин, находящийся в Белгородской области.

«Командующий группировкой ВСУ „Харьков“ Михаил Драпатый, по моим сведениям, перебросил на северный участок две бригады. Естественно, там оголились некоторые участки фронта. Мы этим воспользовались и наращиваем усилия. В частности, освободили Ивановку и село Берестовое. Фронт оживился. Противник несет потери», — сказал Геннадий Алехин.

Освобождение этих населенных пунктов поможет ВС РФ занять стратегически важные территории. «Взятие Берестового позволяет нам продвигаться к переправам на реке Северский Донец, а также вдоль железнодорожной ветки, которая идет от Святогорска к Купянску. То есть мы сможем вести еще ближе наступательные действия на Левобережном плацдарме Купянска», — отметил собеседник агентства.

В Минобороны РФ сообщили, что российские войска освободили Берестовое. Также под контроль ВС РФ перешла Ивановка. Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов признал ситуацию для украинских военных на купянском направлении напряженной. Подробнее о ситуации в Харьковской области в расширенном материале URA.RU.